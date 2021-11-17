Існує тисячі рецептів яблучних пирогів. Цей підкорив нас своїм поєднанням яблук та твердого сира.

Інгредієнти:

готове листкове тісто 250 гр. (як правило це одна пластина з пачки)

яблуко велике, солодке, соковите 1шт.

твердий сир 70-100гр.

цукор 1-2 ст.л.

яйце для змащування.

Заморожене тісто розморозити. Форму вистелити пергаментом. Яблуко почистити, нарізати тонкими скибками. Сир натерти на крупній тертці.

На половину тіста викласти яблуко, посипати цукром та тертим сиром. Накрити вільним краєм, защипити краї тіста, як вареник. Верх пирога змастити яйцем. Випікати в розігрітій до 180-200° духовці 35-40хв.

У цього пирога дуже цікавий та незвичний смак і є лише пару недоліків: він дуже погано ріжеться та дуже швидко закінчується.

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Фото: ZAXID.NET