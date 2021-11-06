Крем-брюле. Рецепт дня
Робимо цукрову скоринку, як у фільмі «Амелі»Дарина Цвях, 0
Крем-брюле – один із найпопулярніших десертів французької кухні. Пригадуєте, як Амелі зі знаменитого фільму любила ломати скоринку на десерті? Це справді приємно. Але спочатку варто навчитись її робити.
Інгредієнти (на 4 порції):
- вершки (бажано 30%) 500 мл
- молоко 150 мл
- жовтки 5 шт
- цукор 75 гр.
- ваніль
Для скоринки:
- коричневий цукор 1-2 ст. л.
У каструлі, бажано з грубим дном, з'єднати вершки, молоко та ваніль, дати закипіти, зняти з вогню, закрити кришкою та охолодити (можна у холодній воді, щоб було скоріше). Жовтки збити до світло-жовтого кольору, поступово додаючи цукор. Вилити жовтки у вершкову суміш, помішуючи. Збивати до одержання однорідної маси.
Перелити масу у вогнетривкі формочки та запікати в розігрітій духовці (150°) приблизно 30-40 хвилин на водяній бані. Для цього формочки, перед тим як ставити у духовку, потрібно поставити їх у глибоке деко з водою.
Коли крем буде готовий й трохи охолоне, посипати його коричневим цукром та запекти спеціальним пальником для крем-брюле.
Якщо його немає, то можна поставити крем під гриль (хвилин на 10). Але для гостей маніпуляції з «паяльником» дають просто приголомшливий ефект!
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Фото: ZAXID.NET
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