30 жовтня в Італії помер автор дуже популярного десерту тірамісу Адо Кампеоль. Йому було 92 роки, а рецепт він вигадав десь у 60-х. Кампеоль володів у Тревізо рестораном Le Beccherie. Знаменитий десерт йому допомогли винайти дружина Альба Ді Пілло та шеф-кухар Роберто Лінгуанотто.

Як і більшість класичних страв, тірамісу придумали випадково. Шеф-кухар готував ванільне морозиво, і в суміш яєць та цукру потрапило трохи маскарпоне. Смак йому сподобався, про що кухар розповів господарям ресторану, які пізніше вдосконалили десерт.

Сім'я Кампеоля не патентувала рецепт, що сприяло виникненню багатьох його варіацій, у тому числі з додаванням алкоголю. Оригінальний рецепт було зареєстровано нотаріально в Італійській академії кулінарії лише у 2010 році. У це важко повірити, адже тірамісу є таким же класичним рецептом італійської кухні як, припустимо, піца. Він є настільки популярним, що здвалося, він існує дуже давно.

В пам'ять Адо Кампеоля пропонуємо зробити класичний тірамісу. Тим більше купити савоярді зараз можна буквально на кожному кроці. А відчайдухи навіть можуть приготувати його самі.

Інгредієнти (на 8 порцій)

яйця 4 шт

цукор 100 гр

маскарпоне 500 гр

печиво савоярді 250 гр

кава 350 мл

порошок какао

коньяк (ром, лікер, бренді за бажанням) 2-3 ст. л.

Відокремити білки від жовтків. Жовтки розтерти з цукром. Додати маскарпоне і добре перемішати. Білки збити у міцну піну і додати у жовтково-сирну масу. Акуратно перемішати.

Палички савоярді занурити в холодну каву. Це треба робити дуже швидко, щоб печиво не розмокло. За бажанням, в каву можна додати ром, лікер, бренді або коньяк.

У форму щільно викласти шар печива, змоченого у каві. На печиво викласти половину крему і розрівняти. На крем знову викласти печиво, потім – шар крему, що залишився, і ще раз розрівняти.

Поставити в холодильник на 5-6 годин, можна на ніч.

Посипати какао (бажано через сито) і розрізати на порції. Розрізати треба дуже акуратно, оскільки десерт виходить дуже ніжним. Можна зробити його порційно у широких склянках. Для цього розмочене печиво треба поламати.

У класичному рецепті використовуються курячі яйця. Якщо ви боїтеся сальмонельозу, можна замінити їх перепелиними (на 1 куряче яйце йде приблизно 4 перепелиних).

Якщо вам не вдалося купити савоярді, нижче є його рецепт.

Якщо ви не змогли купити маскарпоне, можна замінити його звичайним білим сиром, який треба дуже ретельно збити (смак буде не надто класичним, але вийде смачно).

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Савоярді

Інгредієнти:

борошно 200 гр.

курячі яйця 4 шт.

цукрова пудра 80 гр.

Цукор 200 грам.

Відокремити білки від жовтків. У посуд із жовтками додати половину цукру. Збити масу до розчинення цукру.

Другу половину цукру додати до білків. Збити до утворення пишної та стійкої піни. Акуратно змішати білки із жовтками. Яєчна маса має максимально зберегти об'єм.

Додати борошно. Замісити тісто та перекласти його у кондитерський мішок.

Деко застелити пергаментом, змащеним маслом. Викласти на нього печиво довжиною приблизно 8-10 сантиметрів. Після того, як все тісто викладене, посипати печиво цукровою пудрою.

Випікати савоярді у духовці при 200°C протягом 15-20 хвилин.

Печиво можна зберігати довго у герметично закритій банці.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»