Інгредієнти (на одну піцу середнього розміру):

Тісто:

вода 250 мл

борошно 500 г

дріжджі живі 25 г (або 7 г сухих)

олія оливкова 20 г

цукор 5 г (0,5 ч. ложки)

сіль 5 г (0,5 ч. ложки)

Начинка:

сир горгонзола (або інший з блакитною пліснявою) 100 гр.

моцарела 120 гр.

будь-який твердий сир 100 гр.

пармезан 50 гр.

груші 2-3 шт.

З'єднати борошно, воду, оливкову олію, сіль, цукор та дріжджі. Можна це зробити у хлібопічці на програмі «Тісто для піци» або «Дріжджове тісто». Розкачати качалкою до товщиною 1,5 мм.

Викласти на розкачане тісто натерту моцарелу, твердий сир та нарізану невеликими шматочками горгонзолу. Важливо, щоб моцарела була твердою, призначена для піци. У наших реаліях її можна замінити на сулугуні.

Груші не чистити, лише позбутись кісточок, нарізати тоненькими скибками та покласти на сир. Посипати тертим пармезаном.

Духовку розігріти на 180°C, пекти приблизно 20 хвилин.

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