Фокачча – італійський плаский хліб. Тісто для неї дуже схоже на тісто для піци. Робиться просто та смакує чудово.

Інгредієнти:

борошно пшеничне 550 гр.

вода тепла 300 мл.

дріжджі 1,5 ч.л.

цукор 2 ч.л.

сіль дрібна (в тісто) 1 ч.л.

сіль крупна (для посипання) 1 ч.л.

оливкова олія ½ скл.

помідори черрі 250 гр

сушений орегано 1 ст.л.

Розвести в 150 мл теплої води цукор та дріжджі, перемішати й дати постояти в теплі, поки на поверхні не з'явиться піна. Додати борошно, ще 150 мл води та сіль, замісити тісто. Дати підійти годину. У хлібопічці це можна зробити у режимі «Дріжджове тісто».

Коли тісто зросте приблизно вдвічі, розтягнути його руками, воно має бути товщиною 1 см. Покласти на змащене олією деко, полити оливковою олією і знову залишити в теплому місці, щоб тісто знову піднялося.

Поки тісто піднімається, вимити, обсушити і нарізати помідори черрі навпіл. Як тільки тісто на листі знову підніметься, викласти половинки помідорів на нього та трохи вдавити їх, полити оливковою олією, посипати крупною сіллю та орегано. Випікати в духовці при температурі 180-200°C, хвилин 30-40, до рум'яності.

Черрі, якщо хочеться, можна і не додавати, їх можна замінити, наприклад, порізаними оливками.

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