У прокат вийшов новий фільм Веса Андерсона «Французький вісник». Рецензію на нього ви зможете прочитати, ясна річ, на ZAXID.NET. А для більшого ефекту можете спекти собі тістечка Courtesan au chocolat («Шоколадна куртизанка»). Ці цілком реальні та смачні тістечка пекли у вигаданій країні, подавали у вигаданій кондитерській у фільмі Веса Андерсона «Готель „Гранд Будапешт“», де кожен кадр прекрасний, як ідеальний десерт. Але, якщо чесно, то це просто модефіковані заварні тістечка, так що нічого страшного у них немає.

Інгредієнти (на 10-12 тістечок):

Для тіста:

борошно 1 склянка (250 гр)

вода 1 скл.

масло 100 гр.

яйця 4 шт.

дрібка солі

велика дрібка цукру

Для крему:

молоко 1,5 скл.

темний шоколад (50-70%) 10 квадратиків з плитки

яєчні жовтки 3 шт.

цукру ¼ скл. цукру

какао 2 ч. л.

борошно 1 ст. л.

кукурудзяний крохмаль 2 с.л.

Для глазурі:

цукрова пудра 225 гр

дрібка ванільного цукру

молоко 50 мл

харчовий барвник 3 кольори (можуть бути різні, але у фільмі були фіолетовий, червоний та зелений).

Додати у каструлю з водою масло, сіль та цукор, перемішати та довести до кипіння. Зняти з вогню та дуже швидко всипати просіяне борошно, постійно помішуючи масу, поки вона не стане однорідною. Дати тісту трохи охолонути. Добре перемішати 4 яйця та додати до тіста, весь час перемішуючи її. Тісто має бути однорідним, без грудочок.

Застелити деко пергаментом та за допомогою кондитерського шприца викласти тісто «оладками» різного розміру (великими, середніми та маленькими), залишаючи між ними чималу відстань, адже вони будуть рости під час випічки. Випікати при 180°C 25-35 хвилин.

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Для крему потрібно розтопити шоколад у молоці на повільному вогні до повного розчинення. Змішати 3 жовтки з ложкою борошна, цукром, какао та кукурудзяним крохмалом. Добре перемішати.

Влити гаряче молоко з шоколадом у отриману суміш, постійно помішуючи. Готову суміш поставити на повільний вогонь та варити, постійно помішуючи до загустіння. Дати охолонути.

У фільмі...

...та у житті (з коханням все так само)

У дні готових тістечок зробити невеликі дірочки. Заправити кондитерський мішок кремом та заповнити ним тістечка.

Для глазурі змішати молоко, додати ваніль та цукрову пудру. Добре перемішану суміш розділити на три частини, кожну частину влити в окрему мисочку та додати в кожну краплину харчового барвника – в одну фіолетовий, в іншу – зелений і в третю – червоний. Кольори мають вийти ніжними та світлими (лавандовий, салатовий та рожевий відтінки), тож з барвниками варто поводитись обережно.

Верхівки найбільших тістечок змочити у лавандовій глазурі, середні – в салатовій, а маленькі – у рожевій. Викласти спочатку велике тістечко, зверху крапнути трохи глазурі, приклеїти на неї середнє тістечко, потім у такий же спосіб – маленьке. На верхівку найменшого тістечка можна приклеїти ягоду, посипати його тертим шоколадом, подрібненими бо ж цілими горішками тощо.

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