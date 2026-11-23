23-й мандрівний кінофестиваль документального кіно Docudays UA дає можливість подивитися українське документальне кіно онлайн з будь-якого куточку країни.

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З 23 до 30 листопада на сайті мандрівного фестивалю доступна безкоштовна онлайн-програма із семи документальних фільмів українських режисерів і режисерок. Долучитися до перегляду можна буде звідусіль.

У кінопрограмі – історії людей, які переживають наслідки війни, шукають справедливості, долають досвід поранення, повертаються до рідних місць і намагаються віднайти нову нормальність.

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Серед стрічок програми:

«Сліди» (на головному фото) Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Це історії шести українських жінок, які наважуються говорити про сексуальне насильство внаслідок російської агресії. Фільм є претендентом від України на 99-ту премію «Оскар», а його прем’єра відбулась на Берлінале.

«Відкритий світ» Романа Хімея та Яреми Малащука – історія хлопця, який після вимушеного переїзду до Польщі повертається до рідного міста за допомогою вигадливих технологій — робота-собаки. Фільм став переможцем фестивалю Wiz-art, а також є володарем інших численних нагород.

«Свідки. Місце народження» Марини Кронглевської розповідає про роботу чернігівського пологового будинку під час 37-денної облоги міста.

«Сиквела» Алли Мітюкової показує шлях українського військового через фізичну й емоційну реабілітацію після важкого поранення.

«Нормальне життя» Миколи Носка – це фільм про багатодітну матір, яка після втечі з російської окупації намагається облаштувати нове життя для себе та дітей і віднайти відчуття нормальності.

«Апокаліпсис вчора, сьогодні, завтра і післязавтра» Анастасії Бонадиги розповідає про жителя Нікополя Богдана, який попри постійну небезпеку вирішує залишатися у своєму місті.

Дивіться усі ці стрічки безкоштовно від сьогодні до 30 листопада за посиланням.