Олександра Іванова запросили відвідати студію в Лондоні, де знімали «поттеріану»

Британський актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, запросив українського морського піхотинця Олександра Іванова відвідати студію в Лондоні, де знімали «поттеріану». Про це актор сказав 21 листопада під час благодійного вечора «Синя сукня» у Львові, повідомляє видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

«Так, друже! Ти побачиш на власні очі місця, де створювали фільми. Тож сподіваюся, що це подарує тобі широку усмішку», – звернувся Фелтон до військового.

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Актор також пожартував, що сподівається побачити Олександра серед представників Слизерину, адже «не робить таких пропозицій для Гафелпафу». Це два факультети школи магії Гоґвортс із книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

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Олександр Іванов – майор морської піхоти, який провів у російському полоні понад чотири роки. Він повернувся в Україну під час обміну 15 травня.

У 2022 році після боїв на заводі Ілліча в Маріуполі військовий потрапив у полон. Там полоненим забороняли розмовляти між собою, однак Іванов пошепки переказував побратимам сюжети всіх семи книг про Гаррі Поттера. Згодом про його історію дізналася авторка книжкової серії Джоан Роулінг. Вона надіслала українському морпіху першу книгу циклу – «Гаррі Поттер і філософський камінь» – зі своїм автографом та особистим листом.