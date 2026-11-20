Цього разу В’ячеслав поспілкувався з усіма дівчатами

У шостому випуску шоу «Холостяк-15» зі В’ячеславом Кравцовим на глядачів чекали несподівані рішення, відверті розмови та прощання з учасницями. Одна з дівчат вирішила самостійно піти з проєкту, а ще двом холостяк не вручив троянди. Розповідаємо, хто залишив шоу цього тижня.

Чому В’ячеслав попрощався з Єлизаветою Колношенко

Цього разу В’ячеслав поспілкувався з усіма дівчатами, щоб краще зрозуміти їхні почуття та перспективи подальшого знайомства. Під час однієї з таких розмов він попрощався з Єлизаветою Колношенко. Холостяк відчув, що між ними не виникло особливого зв’язку, а їхнє спілкування не розвивається так, як йому хотілося б. Тому чоловік вирішив не продовжувати це знайомство.

Дар’я Харитонова сама вирішила залишити шоу

Ще однією учасницею, яка залишила шоу, стала Дар’я Харитонова. Цікаво, що спочатку В’ячеслав був готовий вручити їй троянду. Однак дівчина сама запросила холостяка на відверту розмову й зізналася, що не готова до такого формату. Їй складно прийняти, що чоловік, який їй подобається, водночас знайомиться з іншими жінками й намагається побудувати з ними стосунки.

Попри позитивні емоції від спілкування з В’ячеславом і його старання, Дар’я зрозуміла, що така ситуація негативно впливає на її моральний стан. Тож вона вирішила самостійно завершити участь у проєкті. Нагадаємо, саме Харитонова стала першою дівчиною, яку В’ячеслав поцілував у цьому сезоні.

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Єлизавета Проценко не отримала троянду

Без троянди також залишилася Єлизавета Проценко. Холостяк відчував, що їхнє знайомство не розвивається, а між ними так і не виникло того зв’язку, на який він сподівався. Дівчина не встигла достатньо відкритися В’ячеславу та показати себе, тому чоловік вирішив не продовжувати їхню історію.

Що буде з Любов’ю Конате після побачення з холостяком

Окрему інтригу залишила ситуація з Любов’ю Конате. Раніше дівчина мала побачення з холостяком, під час якого вони говорили на відверті та душевні теми. Однак цього разу В’ячеслав не вручив їй троянду. Після церемонії він провів Любов до автомобіля, а згодом сам сів усередину разом із нею. Чи означає це, що дівчина все-таки продовжить участь у шоу, стане зрозуміло лише в наступному випуску.

Судячи з анонсу, наступний епізод обіцяє бути емоційним і може принести нові несподівані повороти у стосунках учасниць із холостяком. Тож глядачам доведеться дочекатися продовження, щоб дізнатися, чи залишиться Любов у проєкті та як зміниться спілкування В’ячеслава з іншими дівчатами.