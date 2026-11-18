Фільм зняли на кіностудії Довженка у 1964 році

Американський дистрибʼютор фільмів для домашнього перегляду The Criterion Collection випустив на своїй платформі відреставровану версію легендарного українського фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Про це йдеться на сайті дистриб’ютора.

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До роботи над реставрацією та релізу були залучені сінематека Болоньї та Фонд Мартіна Скорсезе. Роботи виконувались у співпраці із Центром Довженка.

Знаменитий американський режисер записав відео про значення стрічки Параджанова для світового кіно.

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До виходу фільму на платформі Criterion опублікувала також супровідний матеріал авторства Кармен Ґрей.

«Літньої ночі 2026 року російський ракетний удар пошкодив кіностудію імені Довженка та спалив її величезну колекцію костюмів. У радянську епоху Сергій Параджанов порвав із соціалістичним реалізмом, 1965 року знявши для студії фільм «Тіні забутих предків». Виключно україномовний фільм, що було рідкістю в радянські часи, він дав імпульс київській інтелігенції, водночас накликавши на себе несхвалення режиму за нонконформізм. Понад півстоліття потому імперіалістична військова машина Володимира Путіна прагне знищити спадщину української культури, яку вона не може засвоїти», ‒ йдеться у статті.

Також видання містить інтерв'ю з виконавицею головної ролі Ларисою Кадочниковою та аудіокоментар історика Джошуа Ферста. Серед додаткових матеріалів – документальний фільм «Бузковий вітер Параджанова"»Алі Хамраєва 2025 року та короткометражна стрічка Shadowsur (2026).

Обкладинка відреставрованої версії «Тіней забутих предків» (фото Criterion)

«Тіні забутих предків» Параджанова були зняті в 1964 році та є екранізацією однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Фільм розповідає історію кохання Івана Палійчука та Марічки Гутенюк, чиї родини десятки років ворогували. Роль Івана Палійчука виконав Іван Миколайчук, Марічку зіграла Лариса Кадочникова. Оператором картини був Юрій Іллєнко, композитором – Мирослав Скорик.

Стрічка отримала 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях (із них – 24 гран-прі) у 21 країні.

Відреставровану версію продають у двох версіях – Blu-ray та 4K+Blu-ray за 32 та 40 доларів відповідно.

Раніше The Film Foundation World Cinema Project, який заснував та фінансує Мартін Скорсезе, відреставрував «Колір гранату» Сергія Параджанова.