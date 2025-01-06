Головну роль у картині зіграла Софіко Чіаурелі

З 9 січня, до дня народження культового українського режисера вірменського походження Сергія Параджанова (Саркіса Параджаняна) відбудуться спеціальні покази його шедевру, відреставрованої версії драми-притчі «Колір граната» (1969). У жовтні 2024 року, до 100-річчя генія, фільм зібрав у кінотеатрах понад 10 тисяч українських глядачів та глядачок. Як стверджує кінознавець Сергій Тримбач, такої великої аудиторії у стрічки не було в роки створення.

Покази відбудуться у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Чернівцях та Вижниці.

«Колір граната» розповідає історію життя вірменського поета Саят-Нови у низці алегоричних епізодів, які показують дитинство, юність, зрілість, старість та смерть поета. Фільм відображає духовний шлях, мистецькі та внутрішні конфлікти, які зробили його головним ліриком своєї епохи. Саят-Нова постає як майстер містифікації, який сам потрапив у свої пастки. Головну роль у картині зіграла Софіко Чіаурелі.

Сергій Параджанов, відомий також як режисер «Тіней забутих предків» (посідає 1 місце у списку 100 найкращих українських фільмів за версією українських кінокритиків), створив унікальну візуальну мову для «Кольору граната». Стрічка вплинула на світову попкультуру, зокрема надихнувши музичні кліпи Мадонни та Леді Ґаґи.

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Реставрація «Кольору граната» була виконана Кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna. За цю роботу Скорсезе отримав премію Інституту Параджанова-Вартанова у 2014 році. Світова прем'єра відреставрованої версії відбулася на 67-му Каннському кінофестивалі у 2014 році.

Мартін Скорсезе характеризував його як «кінематографічний досвід, що лишається поза часом». Жан-Люк Годар зазначав, що «фільм може дати вам все, що ви могли б побажати».