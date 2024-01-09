ЮНЕСКО оголосило 2024 рік роком Сергія Параджанова

Сто років тому, 9 січня 1924 року, у Тифлісі (тепер Тбілісі), народився Сергій Параджанов. Згодом він сидітиме у в’язниці, потраплятиме під заборони, проте зараз його ім’я називають в одному ряду з такими режисерами як Фелліні. Зрештою, вони приятелювали, що було немислимим в умовах СРСР. ЮНЕСКО оголосило 2024 рік роком Сергія Параджанова.

Параджанов заввиграшки розсунув кордони пізнаваного, звільнивши кінообраз від нашарувань, зокрема літературних. Таке було до снаги хіба що тому ж таки Фелліні.

Параджанов – особистість епатажна, свободолюбива і поетична, автор, можливо, найкращої стрічки за всю історію українського кіно «Тіні забутих предків». «Тіні» несподіваним чином синтезували в собі фольклорні мотиви та експериментальний режисерський стиль. «Тіні забутих предків» – водночас перша ластівка та найвища вершина українського поетичного кіно.

Під час обстрілу бв пошкоджений Будинок кіно (фото НСКУ)

Немає нічого дивного, що постать Параджанова обростає легендами та міфами. Вони множаться досі. Одна історія трапилась буквально днями. Під час масованого ракетного обстрілу Києва 2 січня зазнав пошкоджень Будинок кіно. Символічно, що саме у розбитій вітрині біля центрального входу планували встановити банер із світлиною Сергія Параджанова. За короткий час розбиту шибу замінили і зображення Параджанова закрило пошкодження, адже саме там відбудеться вечір до його 100-річчя.

А зараз можна пригадати кілька хрестоматійний історій про режисера. І невідомо остаточно, що з них є правдою, а що вигадкою.

П’ять легенд про Сергія Параджанова

Безробітній режисер. Коли Параджанову не давали знімати фільм, він вішав на себе плакат «Я – безробітний» і так ходив по Мосфільму. Одного разу він послав телеграму: «Москва. Кремль. Косигіну. Оскільки я є єдиним безробітним кінорежисером у Радянському Союзі, наполегливо прошу відпустити мене у голому вигляді через радянсько-іранський кордон, можливо, стану родоначальником в іранському кіно. Параджанов».

Вигадане весілля. У знаменитому фільмі Параджанова «Тіні забутих предків» є сцена вінчання, коли на Івана та Палагну одягають ярмо. Виявляється, цей обряд повністю вигадав сам Параджанов. Спочатку це викликало незадоволення серед гуцулів, але у підсумку вийшло, що гуцули самі повірили в це. Подейкують, що на деяких гуцульських весіллях цей ритуал, вигаданий Параджановим, проводять. Ну принаймні, таке розповідають.

Кадр з фільму «Тіні забутих предків»

День народження у ліфті. Якось в свій день народження режисер ходив київськими вулицями і запрошував всіх зустрічних знайомих до себе додому. Прийшло осіб зі сто. Звичайно, в квартиру всі не вмістилися. Уродинник знайов вихід: він розстелив на сходах по всьому будинку килими та розсадив гостей на них. Сам Параджанов їздив на ліфті між поверхами, промовляючи тости, а гості пили за його здоров'я, сидячи на сходах.

Федір Фелліні. На зону до Параджанова (він відбував термін за статтею «гомосексуалізм», у обвинуваченні йшлося, що Сергій Параджанов згвалтував члена КПРС) регулярно приходили листи з Італії від якогось Ф. Фелліні. Начальник в’язниці поцікавився у засудженого, хто це до нього пише. Режисер відповів: «Це Федір, мій рідний брат, живе в Італії. Наша бабуся була італійською революціонеркою й навіть стріляла в жандармів... Ще жовтеням потрапив Федір до бабусі, та так і залишився у неї на виховання, старенька рідню впросила, адже вмирала довго, в муках, від радикуліту, отриманого на каторзі. І прізвище у Феді на честь бабусі, Фелліні по-італійськи означає “незламна”».

Банер у Будинку кіно (фото НСКУ)

Марчелло мрії. У 1988 році Марчелло Мастроянні особисто приїхав до Параджанова в Тбілісі – умовляти, щоб той дав свій фільм для показу на Венеціанському кінофестивалі. Разом вони довго гуляли по Тбілісі, а під ранок повернулися до будинку, де на другому поверсі жив Параджанов. Однак, на подив Мастроянні, Параджанов почав стукати в сусідське вікно на першому поверсі. Було близько 4 години ранку, всі спали. Але Параджанов наполегливо стукав і кричав сусідці: «Відчиняй, Русіко! Я покажу тобі те, про що ти мріяла ще в юності!» Літня сусідка в бігудях відкрила вікно, а там – живий Мастроянні!