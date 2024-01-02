У п'ятьох районах міста є загоряння, подекуди немає електрики

Вранці вівторка, 2 січня, одразу після атаки безпілотниками, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами. Більшість із них була спрямована на Київ, повідомили у прес-службі Повітряних сил України.

Через зліт літаків Ту-95МС, який відбувся приблизно о 06:00, тривогу оголосили по всій території України. Загалом росіяни підняли у повітря 16 бортів ТУ-95МС, а згодом підняли ще дев'ять винищувачів Міг-31К, які випустили ракети Х-47М2 «Кинджал».

Більшість ворожих снарядів було спрямовано на Київ та Київську область. Приблизно о 7:20 у місті пролунали вибухи.

«Сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і за кількістю засобів повітряного нападу», – прокоментував обстріл командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Голова міста Віталій Кличко повідомив, що під обстріл потрапили щонайменше п’ять районів Києва. Подекуди є загоряння внаслідок падіння уламків, також є влучання ракет.

«У Подільському районі пожежі в декількох місцях. У Святошинському – влучання в будівлю соціальної інфраструктури. У Печерському – влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою. В Оболонському – палає складське приміщення. У Деснянському загоряння в будівлі супермаркету. Скрізь працюють екстренні служби», – повідомив Віталій Кличко.

Внаслідок обстрілів частина інфраструктури Києва була знеструмлена. У прес-службі ДТЕК уточнили, що через російську атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах Києва, а також частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах Київщини. Внаслідок атаки окупантів у місті постраждало щонайменше 10 людей.

Під обстріл також потрапив мікрорайон Бортничі у Києві. Постраждалих там наразі немає. У Фастівському районі Київщини внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

«10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці», – повідомив Віталій Кличко.

Пізніше мер міста уточнив, що кількість постраждалих внаслідок загоряння зросла до 16 людей. 15 із них госпіталізували. Станом на 9:30, внаслідок влучання уламків у будинку постраждало 20 людей. Всього 117 мешканців багатоповерхівки евакуювати, 17 деблокували, а 19 госпіталізували. Згодом Віталій Кличко повідомив, що постраждала жінка з будинку у Солом’янському районі померла у кареті «швидкої».

Станом на 11:15 у Києві постраждало 33 людини, 32 з яких було госпіталізовано. Неподалік від будинку, куди влучили уламки ракети, організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу, повідомив Віталій Кличко. Вже об 11:55 стало відомо про щонайменше 43 постраждалих.

У прес-службі «Укренерго» повідомили, що внаслідок ракетної атаки на Київ та область знеструмлено понад 250 тис. споживачів. У компанії підкреслили, що відключення електрики пов’язані виключно з обстрілом, а застосування графіків відключень не планується.

«Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами “Укренерго” та обленерго», – повідомили у прес-службі «Укренерго».

Вибухова хвиля дісталася будинку народної депутатки Кіри Рудик у Києві. У помешканні політикині вибило вікна та пошкоджено стіни.

«Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе Росія», – повідомила Кіра Рудик.

Одна з ракет, якими росіяни атакували Київ, впала у воду поблизу житлового будинку. Боєприпас не здетонував.

Росіяни підняли у повітря ще один Міг-31 приблизно о 8:25. Раніше також було зафіксовано додаткові пуски крилатих ракет Х-101/555 бортами стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря. О 9:49 Повітряні сили скасували повітряну тривогу по областях.

За даними прес-служби КМВА, росіяни атакували Київ та область крилатими ракетами Х-101/Х555Х-55 та Х-47М2 «Кинджал». За попередньою інформацією, сили ППО змогли знищити усі БПЛА, які летіли на Київ уночі, а також понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів». Водночас Віталій Кличко повідомив, що ППО збила 61 ракету, 10 із яких були «Кинджали».

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 2 січня сили ППО у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 повітряні цілі. Зокрема:

Усі 10 ракет Х-47М2 «Кинджал»;

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

35 безпілотників Shahed 131/136;

Усі три крилаті ракети «Калібр».

ППО знищила більшість повітряних цілей, якими атакувала Росія

Окрім того, ракети зафіксували на Херсонщині, Миколаївщині та Полтавщині. Вибухи пролунали у Харкові та Кропивницькому. У Харкові є пошкодження багатоквартирних житлових будинків та авто, внаслідок падіння уламків виникли пожежі, відомо про щонайменше 44 постраждалих (серед них – п’ятеро дітей), одна жінка загинула. Водночас інформації про влучання у Кропивницькому наразі немає.

Під час ракетної атаки на Україну одна з ракет втратила керування та впала на території Росії, у Воронезькій області. Частину села Пєтропавловка, розташованого приблизно за 80 км від кордону з Україною, було знищено російською ракетою.

Росіяни традиційно звинуватили Україну в обстрілі, заявивши, нібито ЗСУ обстріляли з артилерії село, проте згодом Міноборони РФ підтвердило, що під час масштабного обстрілу України у літака, який виконував атаку, відбувся позаштатний схід авіабоєприпаса. За даними російського міністерства, ушкодження отримали шість приватних будівель. Інформацію про це підтвердив і губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв.

Зазначимо, з вечора 1 січня росіяни атакують області України. Спочатку по Київській та інших областях випустили 35 безпілотників. Усі їх вдалося знищити Повітряним силам.