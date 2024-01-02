Одразу після атаки безпілотників росіяни випустили по Україні ракети

У ніч на вівторок, 2 січня, російські окупанти атакували центр України та деякі південні області дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Загалом росіяни випустили по території України 35 безпілотників, усі їх вдалося збити, повідомили у прес-службі Повітряних сил України.

Атака безпілотників розпочалася приблизно о 21:45 1 січня та тривала до 4:30 вівторка. Тривога тривала у центральних, східних та південних областях.

«У ніч на 2 січня 2024 року окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результати роботи ППО за ніч 2 січня

Через збиті уламки безпілотників у Києві виникли пожежі у двох районах. За словами очільника міста Віталія Кличка, пожежа виникла у Деснянському районі, на території житлової забудови. Згодом голова КМВА Сергій Попко підтвердив падіння уламків у Голосіївському районі Києва, де також зайнялася пожежа.

«Станом на 04:00 в столиці, внаслідок атаки ворожих БпЛА немає критичних руйнувань. Зафіксовано падіння кількох решток дронів на відкритій місцевості. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються», – повідомив Сергій Попко.

Також пожежі через падіння уламків БПЛА зайнялися і на Миколаївщині. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що деталі щодо падіння безпілотників оприлюднить згодом.

Загалом тривога тривала в 11 областях. Зазначимо, як тільки загроза атак ворожих безпілотників минула, в Україні приблизно о 06:00 оголошено повітряну тривогу через зліт російських літаків Ту-95МС та пуски ракет у напрямку Київщини, Вінниччини, Житомирщини та Черкащини. Також зберігається ракетна небезпека для Херсонської області, а на Харківщині – загроза балістики.