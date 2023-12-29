Наслідки влучання ракети в Одесі

Під час російської атаки вночі 29 грудня Повітряні сили знищили над Україною 87 крилатих ракет та 28 ударних БпЛА Shahed. Частину з них збити не вдалось. Відомо про влучання, внаслідок яких є руйнування житлової та критичної інфраструктури, а також загиблі і постраждалі.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у ніч на 29 грудня ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

«Спершу окупанти традиційно атакували “шахедами” з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА Shahed-136/131», – зазначив Валерій Залужний.

Близько 3:00 росіяни підняли у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6:00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Із Курської області біля 5:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ.

О 6:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

За попередніми підрахунками, цієї ночі Росія застосувала проти України 158 повітряних засобів – ракети різного типу та ударні БплА. Сили оборони знищили 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Загалом знищені 114 цілей.

За даними МВС, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще щонайменше 76 – поранені.