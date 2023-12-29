Під час наймасованішої атаки над Україною знищили 87 ракет та 27 дронів
У ніч на 29 грудня Росія випустила по Україні 158 повітряних цілей
Під час російської атаки вночі 29 грудня Повітряні сили знищили над Україною 87 крилатих ракет та 28 ударних БпЛА Shahed. Частину з них збити не вдалось. Відомо про влучання, внаслідок яких є руйнування житлової та критичної інфраструктури, а також загиблі і постраждалі.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у ніч на 29 грудня ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.
«Спершу окупанти традиційно атакували “шахедами” з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА Shahed-136/131», – зазначив Валерій Залужний.
Близько 3:00 росіяни підняли у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6:00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Із Курської області біля 5:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.
У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ.
О 6:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.
За попередніми підрахунками, цієї ночі Росія застосувала проти України 158 повітряних засобів – ракети різного типу та ударні БплА. Сили оборони знищили 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Загалом знищені 114 цілей.
За даними МВС, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще щонайменше 76 – поранені.