Наслідки влучання в Києві

У ніч із 28 на 29 грудня росіяни завдали масованого удару по всій території України. Спочатку Росія запустила кілька груп безпілотників типу Shahed, а під ранок – крилаті ракети. Наразі відомо про ураження та пошкодження в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові.

Про пуски кількох груп ударних дронів на територію України Повітряні сили повідомили о 22:11 в четвер, 28 грудня. Майже всі Shahed летіли з півдня та частково з півночі в західному та північно-західному напрямку.

Крім цього, о 3:30 Повітряні сили повідомили про зліт кількох десяктів бортів літаків, із яких РФ випускає різного типу ракети. О 4:57 були зафіксовані перші пуски ракет.

Одеса

Опівночі голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в області спрацювала протиповітряна оборона. Уламками збитого дрона пошкодили багатоповерхівку в Одесі.

Фото «Суспільного»

«Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про трьох загиблих, 10 постраждалих.

Львів

У Львові близько 4:42 пролунали вибухи, в області та місті спрацювала протиповітряна оборона. Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання дронами в межах міста.

Фото ГУ ДСНС Львівщини

Вранці на Львів були запущені крилаті ракети. Пролунали приблизно чотири гучні вибухи. За інформацією голови ЛОВА Максима Козицького, ракета влучила в житловий будинок, одна людина загинула, восьмеро поранені. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, три школи і дитсадок.

Київ

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, зафіксовані падіння уламків ракет у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Палає складське приміщення, також загорілась багатоповерхівка.

Попередньо від обстрілу постраждали пʼятеро людей. Також унаслідок вибухів пошкоджено будівлю станції метро «Лукʼянівська», вона працює як укриття.

У Києві з-під завалів складу дістали тіло загиблого, ще двох людей шукають, загальна кількість постраждалих у місті зросла до 17.

Наслідки обстрілу Києва

Суми

В Конотопі на Сумщині внаслідок ракетного обстрілу загорівся житловий будинок. За інформацією ОВА, травмовані троє людини, пошкоджено багатоквартирний будинок та станцію технічного обслуговування авто.

Згодом у ОВА повідомили про знищення двох БпЛА типу Shahed.

Харків

Харків потужно обстрілювали ракетами Х-22 та С-300. Попередньо відомо про щонайменше 10 ракетних ударів, є проблеми з подачею електрики для транспорту.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім людей отримали поранення.

««Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємтсва. Дані уточнюються»,» – повідомив він.

Дніпро

Внаслідок ракетного удару по Дніпру виникла пожежа в одному з торгових центрів. За інформацією міського голови Бориса Філатова, є постраждалі та четверо загиблих. Частково призупинений рух міського транспорту.

Наслідки удару по Дніпру

Також унаслідок ударної хвилі пошкоджений пологовий будинок, жертв і постраждалих немає.

Запоріжжя

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 10 постраждали.

Фото «Суспільного»

Додамо, що серію вибухів також було чути в Хмельницькій області. Відбої повітряної тривоги по всій Україні почались о 9:30.

За даними Повітряних сил, уночі та вранці 29 грудня Росія використала майже усі типи ракет при масованій атаці по Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні 110 ракет різного типу, більшість із яких збила ППО.