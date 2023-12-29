У ніч на 29 грудня Росія атакувала Львівську область ударними дронами Shahed. БпЛА атакували Львівщину кількома групами з різних напрямків, а в Яворівському районі спрацювала протиповітряна оборона, а у Львові було чутно кілька потужних вибухів, відомо про два влучання. Під ранок у напрямку Львівщини були запущені ракети, пролунало щонайменше чотири вибухи.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 3:00. Дрони-камікадзе летіли на область у напрямку з Волині та Рівненщини кількома групами та наближались до Львова з півночі. Пізніше очевидці повідомляли в соцмережах про вибухи в різних районах області.

О 4:17 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Яворівському районі спрацювала протиповітряна оборона, деталі пообіцяв оприлюднити пізніше.

Близько 4:42 у Львові з невеликим інтервалом пролунали кілька гучних вибухів. Максим Козицький зауважив, що в області працює ППО. Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що відомо про два влучання в межах міста.

«Маємо інформацію про два прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб», – повідомив о 5:08 Андрій Садовий.

Пізніше у Львові було чутно ще низку вибухів. Згодом мер Львова зазначив, що попередньо Львівщину атакували понад 10 дронів, є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає.

О 7:05 у Львівській області вдруге розпочалась повітряна тривога. Близько 8:00 в напрямку області зі стратегічної авіації РФ були запущені крилаті ракети, згодом в місті пролунали щонайменше чотири вибухи. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що востаннє росіяни атакували Львівщину 3 листопада. Тоді дрони влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, а частину БпЛА знищила ППО.

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