У ніч на п’ятницю, 3 листопада, російські військові атакували Львівщину дронами-камікадзе. Очільник ЛОВА Максим Козицький повідомляв про роботу ППО, але є й влучання. Вранці мер Львова Андрій Садовий повідомив, що області загрожувало 16 дронів, частину з них знищили у межах інших областей.

Повітряна тривога на Львівщині тривала із 01:01 до 05:20. Очільник ЛОВА Максим Козицький повідомляв про роботу ППО. За даними Максима Козицького, ПвК «Захід» знищили 11 дронів, однак є й п’ять влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області.

«На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували. Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які дуже професійно спрацювали у надскладних умовах, коли дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху», – написав голова ЛОВА.

Мер Львова Андрій Садовий, посилаючись на військових, повідомив, що цієї ночі Львівщині загрожували 16 дронів, але їх знищили сили ППО.

«За інформацією військових, цієї ночі нашому регіону загрожували 16 шахедів. Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область. У самому Львові спокійно», – написав Андрій Садовий.

Додамо, що цієї ночі росіяни також вдарили по військовому об’єкту на Прикарпатті – там виникла пожежа.

За даними Генштабу, у ніч на 3 листопада росіяни завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних дрони та ракету.