Група компаній «БЛУМІ», до якої входить виробник товарів під брендом «Сніжна панда», припиняє виробництво в Україні

Група компаній «БЛУМІ», до якої входить виробник товарів під брендом «Сніжна панда», припиняє виробництво в Україні. Унаслідок російських атак підприємство втратило всі виробничі приміщення та обладнання, яке вже неможливо відновити. Про це повідомила пресслужба «Сніжної панди» у четвер, 26 листопада.

У компанії зазначили, що напередодні, 25 листопада, відбулася п’ята і, як виявилося, остання атака на підприємство. За попередніми даними, працівники не постраждали, однак виробниче обладнання зазнало критичних пошкоджень і не підлягає відновленню.

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«З огляду на ці обставини група компаній “БЛУМІ” припиняє виробництво продукції в Україні у зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання», – повідомили у пресслужбі.

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Рішення стосується всіх брендів групи: «Сніжна панда», «Ніжний дотик», Zoo Zoo, Helper та Helper Professional.

Зазначимо, що у липні 2026 року російські військові завдали першого ракетного удару по заводу «Сніжної панди» в Одеській області. Унаслідок атаки була зруйнована частина виробничо-складських приміщень, а на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Після цього компанії знадобився час, щоб відновити роботу та поповнити асортимент. Однак уже 22 вересня росіяни знову атакували підприємство, тоді складський комплекс компанії було повністю знищено.

Також повідомляли, що київський картонно-паперовий комбінат в Обухові зупинив виробництво після російського ракетного удару у вівторок, 7 жовтня.