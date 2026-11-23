Попередній етап реконструкції виконувала компанія, відома завищеними цінами в кошторисах, а її діяльність також фігурує у розслідуваннях БЕБ

Львівський державний університет внутрішніх справ оголосив новий тендер на реконструкцію будівлі «Академії поліції» у селі Верещиця на Яворівщині. Очікувана вартість робіт становить 152,2 млн грн. Ідеться про пристосування будівлі під адміністративне приміщення спеціального призначення зі сховищем і добудовою. Відповідний тендер був опублікований в системі електронних закупівель Prozorro.

Це вже не перша велика закупівля для цього об’єкта. 4 травня 2026 року університет оголошував тендер на реконструкцію цієї ж будівлі на 201,7 млн грн. Їхня загальна очікувана вартість становить майже 354 млн грн. Виконання робіт передбачені до 31 грудня 2026 року.

Згідно з новою відомістю робіт, проєкт суттєво переглянули. Зокрема, у новій версії кошторису вже немає частини земляних робіт, фундаментів, підвальних стін, колон, плит перекриття, сходів і робіт на першому поверсі. Також скоротили перелік тимчасових споруд і прибрали зовнішні мережі водопроводу та каналізації.

Водночас до проєкту додали роботи з облаштування нової електропідстанції. Для будівлі закуплять трансформаторну підстанцію, прокладуть і переобладнають лінії електропередач, встановлять нові опори та необхідне обладнання. Стару підстанцію демонтують.

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Основна частина кошторису стосується обладнання майбутнього сховища. Для архіву передбачили 904 стелажі. Також у приміщенні встановлять систему газового пожежогасіння.

Щоб будівля могла працювати автономно, у ній облаштують резервне живлення. Встановлять дизельний генератор і конденсаторну установку. Також передбачили вентиляційне обладнання з очищенням повітря.

Окрім цього, у приміщенні змонтують три підйомники для маломобільних людей – один вертикальний і два похилі.

Попередній етап робіт, на який у травні 2026 року передбачили 201,7 млн грн здійснювало ТОВ «Технології клімату та автоматизація систем». Попри те, що компанія бере участь у закупівлях на будівництво та реконструкцію об’єктів, її основний вид діяльності – виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання. Кінцевими бенефіціарами є львів’яни Богдан й Тарас Яреми.

Одна з помітних закупівель за участі компанії стосувалася будівництва нового спорткомплексу в Кам’янці-Бузькій. Міська рада уклала з нею договір на 117,3 млн грн. Однак Держаудитслужба виявила порушення та завищені ціни на будівельні матеріали. Загалом, за результатами аналізу кошторису, вартість окремих матеріалів була завищена на 2,4 млн грн. Через це перший договір із підрядником довелося розірвати.

У новому кошторисі ціни на будматеріали знизили до ринкового рівня, але водночас збільшили витрати на їх транспортування та складування. Після цього міська рада знову уклала угоду з тією самою компанією.

За даними YouControl, компанія також фігурує в матеріалах кримінального провадження, яке розслідує Бюро економічної безпеки з 14 серпня 2024 року. Слідство перевіряє можливу схему ухилення від сплати податків під час продажу будівельних матеріалів. За версією детективів, низка підприємств, серед яких ТОВ «Стар-Буд Трейд», ТОВ «Буд Центр 2016», ТОВ «Стар Груп 2020» і ТОВ «Стардизайн», могла продавати товари за готівку поза офіційним обліком або за заниженими цінами, щоб приховувати доходи та зменшувати податкові зобов’язання.

Крім того, за винагороду у 8–10% компанії могли продавати іншим підприємствам документи, які допомагали зменшувати податки. У межах розслідування 16-17 квітня 2025 року детективи провели обшуки в будівлях у селі Пасіки-Зубрицькі на Львівщині. Там вилучили бухгалтерські документи, накладні, чорнові записи, комп’ютери, телефони та готівку у гривнях, доларах і євро.

Також за даними YouControl, на 1 грудня 2026 року запланована документальна перевірка компанії Державною податковою службою України.

Нагадаємо, у травні 2025 року Львівський державний університет внутрішніх справ уже замовляв ремонт приміщень «Академії поліції» у Верещиці за 35 млн грн. Тоді ректор університету Дмитро Швець підписав договір із ТОВ «Тім-Буд». За умовами закупівлі, у будівлі мали облаштувати архів, відремонтувати водопровід і каналізацію, встановити відеоспостереження та сигналізацію.

Ця фірма раніше виконувала роботи з реконструкції подвір’я собору святого Юра у Львові. Тоді журналісти виявили у кошторисі завищені ціни на окремі будівельні матеріали.