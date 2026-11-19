АМКУ перевірить можливу змову на тендері із закупівлі щогли

Антимонопольний комітет України розпочав справу щодо львівського ТзОВ «Гексо Констракшн» та фізичної особи-підприємця Володимира Носкова. Їх підозрюють в узгодженні дій під час участі в державних закупівлях для Національної гвардії України та Збройних сил України. Про це 19 листопада повідомило Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ.

Йдеться про тендери на постачання різних конструкцій та їхніх частин для військових. Зокрема, у червні 2025 року обидва учасники змагалися за контракт на постачання щогли для однієї з військових частин у Чернігові. Очікувана вартість закупівлі становила 200 тис. грн. Переможцем торгів стало ТзОВ «Гексо Констракшн», яке запропонувало поставити щоглу за 199 тис. грн. ФОП Володимир Носков посів друге місце.

Щогла – це мобільна або стаціонарна конструкція, на якій розміщують антени, відеоприймачі та ретранслятори. Її використовують, щоб збільшити дальність і стабільність радіосигналу.

Під час попереднього дослідження закупівель Антимонопольний комітет виявив обставини, які можуть свідчити про узгоджену поведінку компанії та підприємця під час торгів. Через це відомство розпочало розгляд справи. Наразі йдеться про підозру в антиконкурентних узгоджених діях. Остаточні висновки щодо можливої змови АМКУ має зробити за результатами розгляду справи.

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До слова, нещодавно суд виніс вирок колишнім генеральному директору ДП «Укрпатент», виконувачу обов’язків державного секретаря Міністерства економіки та голові правління благодійної організації, яких викрили у розтраті 251 млн грн, виділених на закупівлю бронежилетів для ЗСУ. Їх засудили до десяти та семи років відповідно.