Одна з будівель фабрики на вул. Городоцькій, 170

Антимонопольний комітет оштрафував дві львівські компанії на 630 тис. грн за змову під час торгів за Львівську макаронну фабрику. Про це повідомили в Західному міжобласному відділенні антимонопольного комітету у п’ятницю, 25 вересня. Там вважають такі дії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Йдеться про аукціони за приміщення збанкрутілої Львівської макаронної фабрики на вул. Городоцькій, 170 на загальну суму 540 млн грн. Площа ділянки, на якій розташована фабрика, – 1,2 га.

Арбітражний керівник фабрики Тарас Пузирний провів п’ять аукціонів, на яких виставили на продаж усі складські та виробничі приміщення, а також рухоме майно – обладнання та меблі.

Найдорожчим лотом став виробничий корпус фабрики загальною площею 2974,6 м2. В аукціоні взяли участь 5 учасників із початковою ставкою 200 тис. грн. Перемогло Дрогобицьке ТОВ «ПІК» із пропонованою вартістю 240 млн грн. Це на 5 млн грн більше від головного конкурента у торгах – ТОВ «Бонус плюс інвест».

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Наступний лот – склад готової продукції площею 932 м2 із стартовою ціною 200 тис.грн. Тут взяли участь 6 учасників. Переможцем стала та ж компанія «ПІК», яка запропонувала кінцеву пропозицію у 600 разів дорожче (120 млн грн). ТОВ «Бонус плюс інвест» поступився їй у ціні на 5 млн грн.

У двох останніх аукціонах на суму 100 млн грн та 80 млн грн за купівлю компресора та гаража фабрики також перемогла компанія «ПІК». ТОВ «Бонус плюс інвест» знову не змогло перебити суперника, запропонувавши суму на 5 млн грн меншу.

Водночас цій компанії в лютому 2022 року вдалося викупити все рухоме майно фабрики на суму 195 тис. грн. У перелік у майна увійшло понад 580 найменувань. Здебільшого це обладнання, комп’ютерна техніка та меблі. З опублікованих фото можна зробити висновок, що ці речі були в занедбаному стані.

За даними аналітичної платформи YouControl, ТОВ «Бонус плюс інвест» працює з 2019 року. Основною діяльністю підприємства є виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, а також надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Бенефіціаром компанії є Роман Бондар.

ТОВ «ПІК» працює на ринку вже 25 років та зареєстроване в Дрогобичі на Львівщині. Бенефіціаром виступає Юрій Уйгелій. Цікаво, що в різні періоди підприємець керував обома згаданими фірмами. «Бонус плюс інвест» він очолював з 2019 до 2021 року, а «ПІК» – з 2020 до 2023 року, де понині має статус бенефіціара.