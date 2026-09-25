Ліцензію анулювали через зміни в рішенні про санкції

Державна служба геології та надр України анулювала Спільному підприємству «Бориславська нафтова компанія» спеціальний дозвіл на видобуток нафти і газу на Стинавському родовищі на Львівщині, повідомляє профільне видання Nadra.info.

Спецдозвіл виданий у 1998 році та мав діяти до 2038 році. На початку серпня, як повідомляв ZAXID.NET, РНБО впровадила проти компанії санкції терміном на 10 років. На основі рішення спецдозвіл на видобуток на Стинавському родовищі компанії зупинили. Після цього вона була змушена зупинити видобуток, що вівся фонтанним способом.

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Тоді в СП «Бориславська нафтова компанія» заявили, що це не консервація свердловин, адже санкції заблокували доступ для ресурсів, необхідних для належної консервації, зокрема, компанія залишилась без грошей і пального. Також в компанії додали, що тиск в свердловинах може призвести до потрапляння нафтопродуктів у водоносні горизонти. Водночас компанія просила РНБО переглянути рішення про запровадження санкцій.

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Проте РНБО лише посилила санкції проти СП «Бориславська нафтова компанія» – в рішенні термін дії санкцій змінили з 10-ти років на безстроково. Після цього Держгеонадра 18 вересня остаточно анулювали дозвіл на видобуток на Стинавському родовищі для СП «Бориславська нафтова компанія».

Чому проти компанії ввели санкції

СП «Бориславська нафтова компанія» має кількох засновників, серед яких і державне ПАТ «Укрнафта». До листопада 2022 року понад 40% «Укрнафти» належало приватним власникам з орбіти Ігоря Коломойського та його групи «Приват».

Та навіть після націоналізації «Укрнафти» в структурі СП «Бориславська нафтова компанія» залишалися пов’язані з олігархом люди. Так, найбільша частка компанії – 38,14% – належить зареєстрованій на Британських Віргінських островах Pelmarra Investments Ltd, по 18,38% акцій – компаніям «Івентра» і «Таріус», серед засновників яких є офшорні компанії, що раніше офіційно пов’язували з групою Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Водночас кінцевий власник компанії в реєстрах не вказаний.

В першому півріччі 2026 року, повідомляли в компанії після запровадження санкцій, підприємство видобувало в середньому 43 тонни нафти і 68 тис. куб. м газу на добу та сплачувало до бюджетів понад 1,5 млн грн щоденно. На підприємстві було 59 працівників.