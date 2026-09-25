АрселорМіттал Кривий Ріг не відновить виробництво після російських атак

Міжнародна компанія ArcelorMittal зупинила роботу найбільшого металургійного заводу в Україні – «АрселорМіттал Кривий Ріг» – після чотирьох ракетних атак за останні п’ять тижнів. Про це повідомила компанія у п’ятницю, 25 вересня.

Останній удар по заводу стався 21 вересня. Загалом унаслідок чотирьох атак загинули п’ятеро працівників «АрселорМіттал Кривий Ріг», ще 17 зазнали поранень, зокрема один із постраждалих перебуває у критичному стані.

Як повідомили в компанії, наразі команда планує зосередитися на збереженні інфраструктури заводу, аби зберегти можливість відновити виробництво після завершення війни. «Ми більше не можемо безпечно експлуатувати “АрселорМіттал Кривий Ріг”», – підсумував генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

Через закриття українського підприємства ArcelorMittal очікує близько 1 млрд доларів негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання.

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«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим підприємством гірничо-металургійного комплексу України з повним циклом виробництва від видобутку руди до готового металопрокату. У 2025 році на АМКР припадало 23% виплавки сталі в Україні та 24% виробництва прокату. Виробництво становило 1,7 млн т сталі та 1,6 млн т прокату. Це другий за обсягами завод після «Запоріжсталі».

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року ArcelorMittal визначав безпеку працівників та економічну стабільність українського підприємства своїм пріоритетом. Компанія також надавала фінансову підтримку для забезпечення його роботи, спрямувавши ArcelorMittal Кривий Ріг понад 700 млн доларів.

Росія цілеспрямовано знищує промисловість України. За даними Financial Times, російські удари призвели до зупинки 90% виробництва сталі в Україні. З початку вересня російські війська атакували балістичними ракетами три останні великі металургійні заводи України та вивели їх з ладу. Усі атаковані заводи розташовані в промислових центрах Запорізької та Дніпропетровської областей.