Росія вдарила по підприємству «Інтерпайп» у Дніпрі

Російські війська у ніч проти 21 вересня вдарили балістикою по цивільному промисловому підприємству в Дніпрі, яке входить до складу групи «Інтерпайп». Унаслідок атаки загинули четверо працівників, семеро – поранено. Про наслідки атаки компанія повідомила у вівторок, 22 вересня.

«Наразі усім постраждалим надається уся необхідна допомога. Крім того, Компанія залишається на зв’язку із сім’ями загиблих, надає їм підтримку, аби пережити цей надзвичайно важкий час», – йдеться у повідомленні.

Саме підприємство теж зазнало значних руйнувань, зокрема пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру. Виробництво довелося зупинити.

У компанії додали, що фахівці оцінюють наслідки атаки та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

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«Інтерпайп» – українська промислова компанія, яка виробляє сталеві труби та залізничну продукцію. Компанія постачає продукцію більш ніж у 50 країн світу. У 2025 році компанія реалізувала 470 тис. тонн трубної та 89 тис. тонн залізничної продукції.

Продаж залізничної продукції здійснюється під брендом KLW. Кінцевим власником Interpipe Ltd є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім’ї.

Атаки Росії на промисловість

Росія цілеспрямовано знищує промисловість України. Під регулярними ударами також перебувають металургійні підприємства. За даними Financial Times, російські удари зупинили 90% виробництва сталі в Україні. У вересні росіяни балістичними ракетами вивели з ладу три останні великі металургійні заводи України, які розташовані в промислових центрах Запорізької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, Росія вранці 17 вересня вдарила двома балістичними ракетами по вже зупиненій Запоріжсталі, одного працівника госпіталізували, виробниче обладнання та залізнична інфраструктура зазнали значних пошкоджень. Це була четверта атака на підприємство за місяць.