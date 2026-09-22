На об’єктах після атаки виникли пожежі

У ніч на вівторок, 22 вересня, російські війська атакували Дніпропетровську область балістичними ракетами. Вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Про це повідомили місцеві представники влади та Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ перед атакою попереджали про загрозу застосування Росією балістичного озброєння. Після цього військові зафіксували рух швидкісних цілей у напрямку Дніпропетровської області.

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За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, одночасно були атаковані промислові підприємства у трьох містах області. На об’єктах виникли пожежі.

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Ракетний удар по Кривому Рогу підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Вночі ворог атакував промислове підприємство нашого міста балістичними та крилатими ракетами різних типів. Є наслідки, але найголовніше – всі живі, постраждалих немає. У Криворізькому районі інших обстрілів не було», – повідомив він.

У Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро постраждали, двох з них ушпиталили. 25-річний чоловік перебуває у важкому стані.

Оновлено о 09:57. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

Крім цього, російські війська знову атакували Київ ударними дронами. Наслідки обстрілу зафіксували у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

У Дніпровському районі безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Через удар зайнялося підвальне приміщення, також зазнали руйнувань конструкції на першому поверсі та пошкоджено фасад будівлі. Рятувальники загасили пожежу та вивели з будинку 15 людей. Постраждали четверо мешканців, троє з них були госпіталізовані.

У Дарницькому районі внаслідок атаки загорілося дерево на території приватного житлового будинку.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки та виникли пожежі. Поранення дістали п’ятеро людей – троє чоловіків та дві жінки. Четверо з них постраждали через влучання в багатоповерхівку, ще одна людина – внаслідок удару по іншому житловому будинку.