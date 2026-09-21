Балістичні ракети залишаються одними з найнебезпечніших засобів ураження для української інфраструктури

Росія з серпня суттєво скоротила використання балістичних ракет під час ударів по Україні та водночас збільшила застосування реактивних безпілотників. Така динаміка може свідчити про накопичення ракет для нової хвилі атак на українську енергетику взимку. Про це у понеділок, 21 вересня, повідомило агентство Bloomberg.

Балістичні ракети залишаються одними з найнебезпечніших засобів ураження для української інфраструктури. Зокрема, вони здатні завдавати серйозних пошкоджень енергетичним об’єктам. Українська влада водночас називає посилення протиракетної оборони одним із ключових завдань підготовки до зими.

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За оцінкою Bloomberg, скорочення використання балістики може бути пов’язане з формуванням запасів ракет, які росія планує застосувати під час холодного періоду для ударів по електро- та теплоенергетичній інфраструктурі. Видання зазначає, що сезон холодів в Україні зазвичай починається наприкінці жовтня або на початку листопада, тому саме в цей період може зрости ризик масштабних атак по критичній інфраструктурі.

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Окремою проблемою залишається забезпечення України ракетами-перехоплювачами для систем Patriot. Київ уже стикався з дефіцитом таких боєприпасів, а потреба в посиленні протиракетної оборони особливо актуальна напередодні нового опалювального сезону.

Bloomberg також звертає увагу на зміну структури російських повітряних атак. Поряд із балістичними ракетами росія дедалі активніше використовує реактивні дрони, що дає змогу підтримувати інтенсивність ударів і водночас, імовірно, зберігати частину потужнішого ракетного арсеналу.

Тим часом Росія планує розширити виробництво вуглецевого волокна, яке використовують, зокрема, для виготовлення ударних безпілотників. За даними Politico, «Росатом» готує розширення заводу «Алабуга-Волокно» в Татарстані, що має збільшити виробництво матеріалу до 500 тонн на рік до 2029 року. Будівництво нового об’єкта поблизу заводу планують завершити у 2027 році. Супутникові знімки за травень і липень 2026 року свідчать, що територію вже підготували до будівельних робіт.