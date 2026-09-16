38-річний інспектор прикордонної служби Андрій Дриль із села Пукеничі Стрийської громади помер 7 вересня в селі Приколотне на Харківщині. Тіло привезли рідним у понеділок, 14 вересня. Коли родина відкрила труну, виявилося, що загиблого не підготували до поховання: він лежав у чорному пакеті, без одягу, забруднений піском, сміттям та кров’ю.

Похорон, який мав відбутися наступного дня в Пукеничах, скасували. Того ж дня родина написала заяву в поліцію, а тіло тимчасово перевезли в стрийський морг. В Університетській лікарні у Львові, структурним підрозділом якої є обласний морг, розповіли ZAXID.NET, що сталася помилка та почали службове розслідування.

Окремо рідні мають сумніви щодо обставин смерті. Близькі ставлять під сумнів офіційну версію, що Андрій Дриль помер від пневмонії. За фактом його смерті Куп'янський райвідділ поліції Харківської області розслідує кримінальне провадження.

«Тіла воїнів одягають у парадну форму, а тут...»

Найближчі рідні загиблого коментарів не дають, поки триває слідство. Про те, у якому стані тіло привезли в громаду, ZAXID.NET розповіла братова Андрія Дриля Анна Карпова.

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За її словами, кортеж з тілом загиблого зустріли 14 вересня в селі П'ятничани. Того дня автомобіль зі Львова привіз тіла двох воїнів.

«Зазвичай, коли до нас у громаду привозять загиблих воїнів, тіла одягають в парадну форму, гарно, як має бути, готують до поховання. Відповідно, цього не було зроблено. Привезли просто в пакеті, брудного, непомитого, зі сміттям, піском, рідиною, схожою на кров», – каже Анна.

Вона наголошує, що стан тіла дозволяв провести підготовку до прощання: «Тіло можна було одягнути. Тіло не розклалося, нічого не текло. Все можна було зробити нормально. Цього не зробили відповідні люди, які тим мали займатися».

Зі слів Анни, про доставку тіла загиблого Андрія Дриля родині повідомили працівники РТЦК, які привезли сповіщення. Пізніше з родичами сконтактували з міськради – уточнили біографію загиблого і дату похорону.

«Сказали, що труну відкривати не можна»

Родичам передали закриту домовину і попередили, що відкривати її не варто. Проте труну відкрили вдома, коли кортеж приїхав у Пукеничі. Тіло побачили мама, брати та сусіди.

«Скажіть, ви б не відкрили, якщо би вам привезли закриту труну? Ви б не хотіли переконатися? Тим більше знаючи, що зараз у країні війна і що робиться», – каже родичка загиблого.

Анна додає, що приховати побачене вже неможливо: «Люди бачили, люди знають, про що говорять. Слів нема, щоб описати ситуацію. Коли бачиш, як гарно привозять воїнів, в останню дорогу проводжають, а тут...», – каже вона.

Того ж дня родина звернулася із заявою у Стрийський відділ поліції. Обставини смерті прикордонника Анна коментувати відмовилася, оскільки триває слідство.

«Відбулася халатність при передачі тіла»

Міський голова Стрия Олег Канівець підтвердив ZAXID.NET, що тіло передали родині непідготовленим.

«Можу повідомити, що відбулася халатність при передачі тіла в морзі працівникам ТЦК», – сказав Олег Канівець.

За його словами, тіло прибуло з Харківщини у львівський морг із документами, за якими чоловік помер у лікарні. Це, наголошує міський голова, передбачає інший порядок дій.

«Коли прибуває тіло з лікарні, воно повинно бути підготовлене, помите, чисте, вбране. А воно було немите, в мішку. І його так переклали в домовину, зверху поклали одяг, закрили домовину і відправили до Стрия», – розповідає Олег Канівець.

«І коли ми передавали домовину сім'ї, то працівники ТЦК повідомили, що в морзі сказали: відкривати не можна. Але родина відкрила. І тільки як відкрила, відразу підняла скандал. Тоді я відправив своїх заступників», – додає він.

Заступники міського голови працювали з родиною кілька годин. Чин парастасу зупинили, на місце викликали працівників ТЦК і поліцію. Після цього рідні попросили міськраду тимчасово забрати тіло.

«Ми забрали і поклали його в стрийський морг. Чекаємо, поки родина з адвокатом, з правоохоронними органами вирішать цю ситуацію», – каже Олег Канівець.

Міський голова розповів, що доповів про інцидент керівникові Університетської лікарні (колишня Львівська обласна клінічна лікарня), структурним підрозділом якої є обласний морг.

«Ми розуміємо, що в морзі дуже важко зараз працювати. Зарплата маленька, навантаження велике, потік великий. Тому я допускаю, що тут може бути халатність. Але добре би розібратися, чому ця халатність допущена при перевезенні тіла зі сходу сюди», – каже Олег Канівець.

Він наголошує, що міська влада відповідає за організацію похорону і прощання, а за підготовку тіла відповідає морг та ТЦК. За звичною процедурою, коли ТЦК забирає тіло з моргу, працівники повідомляють місцеву владу, щоб кортеж зустріли на межі громади. «Але якщо тіло не готове, то нам дзвонять: тіло не готове, переноситься виїзд. Тоді ми зустрічаємо пізніше», – додає міський голова.

«Ми визнаємо, що відбулася жахлива помилка»

В Університетській лікарні, коментуючи історію з передачею тіла прикордонника, заявили, що сталася помилка.

«Ми визнаємо, що відбулася просто жахлива помилка через людський фактор. Зараз триває службове розслідування. Зі свого боку обіцяємо, що зробимо все, щоб далі такого, не дай Бог, не повторилося», – сказала ZAXID.NET керівниця відділу комунікації, промоції і маркетингу Університетської лікарні Ірина Папірник.

Більше подробиць в лікарні поки не уточнюють. Так само залишається без відповіді питання, чому тіло приїхало з Харківщини в такому стані.

«Хочемо знати правду»

Про ситуацію з тілом Андрія Дриля стало відомо з публічного звернення, яке родина поширила в соцмережах. Воно адресоване журналістам і голові Львівської ОВА Максиму Козицькому.

Анна підтвердила ZAXID.NET, що звернення поширили родичі загиблого і що викладене в ньому відповідає дійсності.

«Якщо тіло фактично не було належним чином підготовлене до поховання, то за що були оформлені та оплачені відповідні роботи? Ми вимагаємо перевірити всі документи та платежі, пов'язані з підготовкою і транспортуванням тіла», – зазначено у зверненні.

Є питання і до працівників РТЦК та СП, які супроводжували передачу тіла родині: «Хто перевіряв тіло перед тим, як його відправили матері? Хто поставив підпис під документами? Хто побачив, у якому стані тіло передається родині, і вирішив, що це є прийнятним?».

15 вересня Стрийська міська рада повідомила про скасування похорону. «Похорон військовослужбовця Андрія Дриля, який мав відбутися сьогодні у Пукеничах, переноситься на невизначений термін у зв'язку з нововиявленими обставинами та зверненням рідних у правоохоронні органи», – йдеться в повідомленні.

Сумніви щодо причини смерті

Родині повідомили, що причиною смерті Андрія Дриля стала пневмонія. У довідці, яку ZAXID.NET надали в Стрийській міськраді, причиною смерті вказано серцево-легеневу недостатність.

Коментувати обставини смерті Андрія Дриля Анна Карпова відмовилася, проте зазначила, що в родини є сумніви. «Оскільки тіло не було одягнене, виникло дуже багато запитань і сумнівів», – каже вона.

Востаннє Андрій Дриль розмовляв з мамою 31 серпня та повідомив, що виходить на бойове завдання, після чого зв’язок з ним пропав. Рідні схильні вважати, що чоловік загинув.

За фактом смерті Андрія Дриля Куп'янський райвідділ поліції Харківської області розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Що відомо про Андрія Дриля?

Андрій Дриль із позивним «Грузин» народився 21 вересня 1987 року в селі Пукеничі Стрийської громади, там і проживав. Навчався в Лисятицькій середній школі та Дрогобицькому коледжі нафти і газу, працював у промисловому управлінні «Львівгазвидобування».

На військову службу в підрозділ прикордонників його призвали в травні 2024 року. Мав травми, пов'язані зі службою, проходив реабілітацію і повернувся в стрій. У червні цього року був у відпустці.

У загиблого залишилися мама, два брати і 10-річний син.

Дата похорону Андрія Дриля поки невідома. У міськраді кажуть, що чекають на рішення родини та правоохоронців.