Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Болгарії Румен Радев під час зустрічі у червні 2026 року

Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на вівторок, 6 жовтня, росіяни атакували два цивільні судна у водах Болгарії. Президент наголосив, що Збройні сили України не проводили жодних операцій у зазначеній зоні. Також глава держави повідомив, що Військово-Морські Сили контактують із болгарськими колегами. Про це президент розповів під час вечірнього звернення.

Володимир Зеленський наголосив, що українська розвідка має підтверджені дані про те, що цивільні судна у водах Болгарії атакували російські повітряні та морські дрони. Він запевнив, що ЗСУ не здійснювали жодних операцій на атакованій ділянці Чорного моря. За словами президента, ці дії Росії – чергова спроба перетворити західну частину Чорного моря на непридатну для мореплавства.

«Уточнили всі дані з болгарською стороною: наші Військово-Морські Сили зв’язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним Силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було в них і в нас більше можливостей захищатися», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вдень 6 жовтня стало відомо, що у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі ударні дрони атакували два цивільні судна – ALFA WATAN під прапором Того та ABLE під прапором Палау. Внаслідок атаки ALFA WATAN зазнало сильних ушкоджень та затонуло, моряків вважають зниклими безвісти.

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Судно ABLE транспортувало пшеницю. Двоє з 18 членів екіпажу отримали поранення. Загалом на борту судна перебували 11 громадян Туреччини та 7 громадян Індії. Усіх моряків успішно евакуювали.

Премʼєр-міністр Румен Радев засудив атаку на цивільне судноплавство. Він застеріг, що війна Росії проти України загрожує безпеці й інших країн: «Абсолютно неприпустимий напад у болгарській виключній економічній зоні. Абсолютно грубе порушення міжнародного права. Як я вже давно заявляв щодо цієї війни – якщо її вчасно не зупинити, вона продовжуватиме розширювати своє просторове охоплення та підвищуватиме ризик навіть глобального конфлікту».

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по судну, яке транспортувало з України до Італії кукурудзу. Внаслідок обстрілу загинув капітан судна.