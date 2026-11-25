Якщо КСУ задовільнить подання, це ускладнить притягнення до відповідальності корупціонерів

Група народних депутатів надіслала подання до Конституційного Суду України з проханням послабити механізм притягнення до кримінальної відповідальності за відмивання грошей. Нардепи оскаржують положення статті 209 ККУ, скасування яких може суттєво ускладнити розслідування справ про відмивання грошей та притягнення до покарання за це.

Документ подання від 12 листопада 2026 року отримав у розпорядження антикорупційний центр «МЕЖА». У ньому 46 народних депутатів просять КСУ визнати неконституційними положення ст. 209 ККУ(легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

У зверненні депутати стверджують, що формулювання ч. 1 ст. 209 ККУ не відповідає положенням Конституції України та суперечить ст. 62 Конституції України про презумпцію невинуватості. Йдеться про виділені формулювання у першому пункті статті:

«Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна».

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Чинне положення про фактичні обставини дозволяє встановлювати злочинне походження майна без окремого вироку за злочин, внаслідок якого його отримали фігуранти. За допомогою цього формулювання суд може встановити походження грошей безпосередньо у справі про їх відмивання на підставі доказів та фактичних обставин. Водночас депутати наполягають на необхідності вироку за первинний злочин.

Згідно з другим формулюванням, яке критикують нардепи, наразі суд може притягнути до відповідальності не тільки людину, яка знала про злочинне походження майна, але й ту, яка повинна була про це знати. Водночас депутати просять КСУ залишити лише формулювання «знала».

За даними МЕЖІ, якщо КСУ задовольнить подання нардепів, під загрозою можуть опинитися кримінальні провадження проти колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації 460 млн грн, а також колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас» про корупцію в енергетичному секторі.

«У справі “Мідас” наразі немає вироків за первинні злочини. Тож реалізація запропонованого депутатами підходу може суттєво ускладнити притягнення фігурантів до відповідальності за відмивання коштів. Окрім, обидві норми були запроваджені у межах виконання міжнародних зобов’язань України. Можливість засудження за відмивання грошей без попереднього вироку за первинний злочин передбачена Варшавською конвенцією, стандартами FATF та законодавством ЄС», – повідомив центр.

Хто з нардепів підписав подання

До подання долучилися 46 народних депутатів Верховної Ради. Переважна більшість із них підтримала скандальний законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП №12414. Частина з них були або є фігурантами у кримінальних провадженнях, повʼязаних з корупцією чи відмиванням грошей. Деякі з підписантів також були ініціаторами законопроєкту про скасування відповідальності за недостовірне декларування.

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