Пацієнтка дуже швидко відновилася після операції і на 5 добу поїхала додому

Спеціалісти Львівського обласного перинатального центру видалили 55-річній пацієнтці міому матки, яка важила 7 кг. Сама жінка важила лише 49 кг. Через великий розмір новоутворення його довелося забирати через відкритий доступ.

До спеціалістів медзакладу жінка звернулася зі скаргами на задишку та збільшення об’єму живота, хоч при цьому втратила масу тіла. На момент госпіталізації вага жінки становила всього 49 кг, а її живіт виглядав, як на останніх тижнях вагітності, повідомили у Центрі.

Причиною такого стану була гігантська міома матки, яка заповнила практично всю черевну порожнину, тиснула на сусідні органи та створювала загрозу для життя та здоров’я пацієнтки.

, Не дозволяйте новоутворення виростати до таких розмірів

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Пацієнтку підготували до операції, яка тривала три години. Втручання було технічно складним, бо частина пухлини розташовувалась в заочеревинному просторі. Оскільки розмір міоми не дозволяв застосувати малоінвазивні методи, видалили її через відкритий доступ.

«Вага видаленої пухлини становила 7 кг. Це сьома частина ваги самої жінки й найбільша міома, яку будь-коли оперували у стінах Львівського перинатального центру», – сказано у повідомленні.

Післяопераційний період минув без ускладнень. Пацієнтка швидко відновилася і вже на п’яту добу повернулася додому.

До слова, міома матки – поширене доброякісне утворення, яке діагностують у 20–40% жінок репродуктивного віку. Зазвичай її виявляють на ранніх стадіях під час планового огляду чи УЗД. Утворення вагою понад 3–5 кг вважаються гігантськими й трапляються здебільшого тоді, коли пацієнтка не звертається по медичну допомогу протягом тривалого часу.