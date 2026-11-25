Лікарі радять відкрити консерву і відразу з'їсти

До реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані госпіталізували 13-річну мешканку Шептицького району Львівщини зі скаргами на діарею, біль у животі, сухість у роті та порушення зору. У дитини запідозрили ботулізм. Причиною захворювання стала рибна консерва, яка довго зберігалася відкритою, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Під час збору епідеміологічного анамнезу фахівці Центру встановили, що напередодні дівчинка вживала рибну консерву (тунець із рисом та овочами), яка стояла відкритою у холодильнику близько трьох тижнів. У стаціонарі лікарні дитині ввели протиботулінічний антитоксин.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач реанімаційного відділення Віктор Токарєв, дівчинка була у реанімації п’ять днів.

«Стан пацієнтки після лікування поліпшився і нині її переводять у звичайну палату для продовження лікування. У реанімації дитина була з п’ятниці. Рибну консерву, яка довго була відкритою, дівчинка споживала сама», – повідомив Віктор Токарєв.

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Завідувач епіднагляду за інфекційними хворобами Центру Мар’яна Дуденко повідомила ZAXID.NET, що відкриті консерви не можна довго зберігати навіть у холодильнику. «Відкрили консерву і відразу з’їли», – радить спеціалістка.

Це вже третій випадок ботулізму на Львівщині цього року. У травні до інфекційної лікарні потрапив 60-річний мешканець Львівського району після споживання домашньої овочевої консервації, яка зберігалася понад 5 років, а наприкінці вересня – 33-річна мешканка Самбірщини після вживання м'ясної тушкованки. Торік на Львівщині зареєстрували сім випадків ботулізму.

Що таке ботулізм і як вберегтися?

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: