Пацієнт із відвідувачем урологічного відділення Юрієм Дійчуком

У Львівському онкоцентрі хірурги-урологи успішно прооперували 56-річного мешканця Івано-Франківська, у якого діагностували одночасно два небезпечні захворювання: рідкісний синдром Гієна–Барре і пухлину нирки. При видаленні пухлини нирки могли виникнути серйозні ускладнення першого захворювання, але відкладати далі операцію також було неможливо. Тож спеціалісти пішли на ризик.

Останні сім років Олександр жив у Франції. У квітні 2026 року він відчув оніміння рук, згодом почали слабнути ноги. Стан стрімко погіршувався, майже 80% тіла втратило чутливість. Невдовзі його госпіталізували до французької лікарні, де діагностували синдром Гієна–Барре – рідкісне захворювання, за якого імунна система атакує периферичні нерви, спричиняючи прогресуючу м’язову слабкість, а в найважчих випадках — параліч та порушення дихання. Крім того, у чоловіка виявили ще й пухлину нирки, повідомили у лікарні.

Після майже півтора місяця лікування з’явилися перші позитивні результати: пацієнт знову почав ходити, розпочав фізичну реабілітацію, адже через тривалу нерухомість значно втратив м’язову масу. Та попри все він хотів повернутися додому, в Україну. І це йому вдалося. Але тут невдовзі виникли проблеми з ниркою. Спеціалісти Івано-Франківська порадили чоловікові звернутися до Львівського онкоцентру.

Ситуація була патова: операція, яка могла врятувати від раку, водночас становила загрозу для життя. Уражену нирку треба було видаляти, але був високий ризик виникнення ускладнень через синдром Гієна–Барре. Після загальної анестезії ослаблені дихальні м’язи пацієнта могли не забезпечити самостійне дихання і він міг тривалий час потребувати штучної вентиляції легень.

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«Пацієнт прийшов до нас сам на милицях, згодом його вже привозили, адже самостійно рухатися він не міг. Ми кілька разів відкладали операцію через високі ризики. При цьому стан чоловіка погіршувався, а пухлину потрібно було видаляти. Однією з гіпотез щодо виникнення синдрому Гієна–Барре на думку колег-неврологів є його можливий зв’язок із пухлиною нирки», – каже завідувач урологічного відділення Юрій Дійчук.

На той момент біль у тілі був настільки сильний, що навіть звичайні дотики ставали нестерпними. Пацієнт практично перестав рухатися та був прикутий до ліжка. Після тривалих консультацій з неврологами урологи вирішили таки оперувати пацієнта.

В онкоцентрі Олександру виконали нефректомію – операцію з видалення правої нирки разом із пухлиною. Операція, попри побоювання, пройшла успішно. Після анестезії чоловік зміг самостійно дихати. Добу він провів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, після чого його перевели до урологічного відділення. Та найбільше медиків і родину потішили зміни в неврологічному стані пацієнта. Уже через п’ять днів після операції Олександр відчув зменшення болю, відновлення чутливості та поступове повернення сили в м’язах. Він почав сідати, а згодом вставати на ноги.

«Зараз у пацієнта покращився неврологічний стан. До нього вже можна доторкнутися, він сидить, встає, у нього відновлюються рухи. Складається враження, що нам вдалося побороти обидві недуги. Однак раз на рік пацієнт робитиме комп’ютерну томографію і ми будемо стежити за його здоров’ям», – каже Юрій Дійчук.

«Олександра вже виписали з лікарні. Попереду в нього тривала реабілітація, під час якої він має відновити силу м’язів і повернутися до звичного життя. Він пересувається за допомогою крісла колісного, проте вже відчуває кінцівки, може сидіти та робить перші спроби самостійно ставати на ноги.