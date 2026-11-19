Уролог Іван Яцев аналізує обстеження пацієнта

Чоловіки здебільшого не люблять ходити на профілактичні огляди. Нерідко навіть ігнорують тривожні симптоми й звертаються по медичну допомогу лише тоді, коли терпіти біль уже не сила. Тому доволі часто рак простати виявляють на пізніх стадіях (III, IV). За даними Всесвітньої організації здоров’я, рак простати входить в п’ятірку хвороб, які стають причиною смерті чоловіків у всьому світі. В Україні це захворювання входить у трійку найпоширеніших онкозахворювань серед чоловіків, а на Львівщині посідає друге місце.

Підступність раку простати у тому, що на ранніх стадіях хвороба часто протікає безсимптомно, а перші прояви можуть з’являтися лише тоді, коли пухлина збільшується або дає метастази. Ось чому урологи, онкоурологи закликають чоловіків проходити профілактичні огляди, бо на I–II стадіях захворювання одужують понад 95–99% чоловіків, чого не можна сказати про пізні стадії хвороби.

З якого віку чоловікам варто обстежувати простату і як часто проходити таке обстеження ? Чи можна запобігти виникненню раку простати і що для цього слід зробити? Хто у групі ризику? Який відсоток хворих з цим захворюванням одужує на Львівщині? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував урологу Університетської лікарні ЛНМУ Івану Яцеву.

Що провокує рак простати і чи можна його попередити?

«Рак простати, на жаль, входить у трійку найпоширеніших онкохвороб у чоловіків в Україні, а на Львівщині посідає друге місце. У 2024–2025 роках в Україні фіксували 8,4–9,9 тис. нових випадків щороку, на Львівщині — 840–960 випадків. За останні 10 років цей показник суттєво зріс через два фактори: чоловіки стали жити довше, а аналіз на ПСА дозволяє виявляти хворобу навіть тоді, коли вона протікає без симптомів», – каже хірург-уролог Іван Яцев.

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За словами лікаря, частіше хворіють чоловіки старшого віку. Пік захворюваності припадає на вік 60–65+ років, але регулярно проходити обстеження варто з 45–50 років, особливо чоловікам, у родині яких були випадки цього захворювання. Якщо рак простати виявили у батька, брата, ризик виявлення цього захворювання вищий у 2–3 рази. До групи ризику також входять носії певних генетичних мутацій (зокрема BRCA1/BRCA2).

Чи можна попередити виникнення раку простати? За словами уролога, лише частково.

«Головні причини виникнення хвороби – вік і спадковість, на які вплинути неможливо. Проте ризик агресивної форми підвищують ожиріння, сидячий малорухливий спосіб життя, надмірне споживання жирного червоного м’яса. Тож рух, контроль ваги, додавання у раціон побільше овочів (особливо томатів), риби, позитивно впливають на чоловіче здоров’я. І, звісно, регулярні огляди в уролога», – каже спеціаліст.

Які обстеження і коли слід проходити?

Онкоуролог Іван Яцев радить щорічні огляди в уролога проходити усім чоловікам з 50 років, навіть якщо нема жодних скарг. А якщо в родині були хворі на рак простати – з 45 років. Це нескладні обстеження, але вони дозволять чоловікам спокійно жити і в разі чого, виявити захворювання на ранній стадії, коли воно добре піддається лікуванню. Базовий чекап простий:

аналіз крові на ПСА,

огляд уролога (пальцеве обстеження),

УЗД простати.

В поліклініці Університетської лікарні у листопаді проводять безкоштовний комплексний чекап для чоловіків.

Якщо чоловік здав аналіз на ПСА (аналіз крові, який вимірює рівень білка, що виробляється клітинами передміхурової залози) і він підвищений, уролог радить не панікувати, бо це не завжди означає, що у людини рак.

«Це лише сигнал перевірити простату детальніше. Рівень ПСА може зростати також при доброякісній аденомі, простатиті, інфекціях або навіть після їзди на велосипеді чи статевого акту напередодні. Остаточний діагноз ставить лише біопсія після МРТ», – каже Іван Яцев.

На якій стадії хворобу виявляють найчастіше?

Доволі часто на пізніх, каже лікар. Близько третини пацієнтів на Львівщині та в Україні досі звертаються по допомогу до урологів пізно, коли захворювання виявляють на III–IV стадіях. Чоловіки терплять дискомфорт, дехто соромиться іти на консультацію до уролога. Хоч в останні роки ситуація змінюється на краще: дедалі більше чоловіків приходять на плановий ПСА-тест без жодних скарг. І якщо у когось з них є пухлина, то її виявляють у зародку й швидко видаляють.

Які симптоми мають насторожити чоловіків, а коли вже треба просто бігти до лікаря?

Повторюся, на ранніх стадіях хвороба ніяк не дає про себе знати, у чоловіка нічого не болить. На прийом до уролога слід записатися, якщо є:

часті нічні походи в туалет,

слабкий або перерваний струмінь сечі,

відчуття неповного спорожнення сечового міхура.

А бігти негайно до лікаря («червоні прапорці»), якщо є:

кров у сечі чи спермі,

гостра неможливість помочитися,

постійний біль у попереку чи тазу,

різке схуднення.

Лікар наголошує: усі ці симптоми не завжди є проявами раку передміхурової залози, а можуть бути пов’язані й з іншими серйозними захворюваннями. Тому не треба самому ставити собі діагноз. Це має зробити спеціаліст.

Чи піддається рак простати лікуванню?

Уролог Іван Яцев твердить, що захворювання нині добре піддається лікуванню, але дуже важливо, на якій стадії виявили хворобу. Чим швидше, тим легше її позбутися.

Для лікування пацієнтів, у яких діагностували рак простати, використовують різні підходи у лікування (залежно від стадії):

активне спостереження (для повільних пухлин у літніх пацієнтів),

малотравматичні операції (видалення простати через проколи зі збереженням важливих нервів),

точну променеву терапію на лінійних прискорювачах,

гормональну та хіміотерапію, які блокують ріст пухлини навіть на пізніх стадіях.

«При виявленні захворювання на I-II стадіях одужують понад 95-90% чоловіків. Після успішного лікування пацієнти повністю позбуваються пухлини і живуть звичним життям, лише раз на рік здають контрольний аналіз на ПСА. Сучасні ліки дозволяють роками контролювати хворобу навіть на пізніх стадіях», – наголошує уролог.

І радить заздалегідь турбуватися про своє здоров’я, а не лише тоді, коли його втрачаємо.