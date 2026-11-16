Спеціалісти з Чикаго спільно з місцевими лікарями провели дві надскладні операції

Львівський онкоцентр розвиває міжнародну медичну співпрацю з Northwestern University (Чикаго, США). Днями онкоцентр відвідала делегація фахівців із Чикаго і спільно з українськими лікарями працювала над складними клінічними випадками, а також спільно вони провели два надскладні втручання.

До американської команди спеціалістів увійшли колоректальний хірург Віталій Пойлін, гепатопанкреатобіліарний хірург Деніел Борха-Качо, анастезіологиня Галина Корсунська, повідомили в онкоцентрі.

Американські фахівці під час візиту долучилися до роботи мультидисциплінарних команд, обговорення клінічних випадків і планування лікування. Спільно з львівськими лікарями вони виконали два складні оперативні втручання: лапароскопічну правобічну геміколектомію та комбіновану операцію з реконструкції товстої кишки й видалення метастазів у печінці.

«Такі зустрічі – це не лише обмін досвідом і впровадження сучасних хірургічних підходів, а й можливість спільно знаходити оптимальні рішення у складних клінічних ситуаціях. Важко переоцінити значення цієї співпраці для професійного розвитку нашої команди та вдосконалення якості медичної допомоги», – каже в. о. завідувача проктологічного відділення онкоцентру Роман Бойко.

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«Ми приїхали, щоб підтримати українських лікарів, поділитися досвідом і разом знаходити найкращі рішення для допомоги пацієнтам. Наша команда прагне бути поруч із місцевими медиками», – додав керівник напряму колоректальної хірургії Northwestern Medicine у Чикаго Віталій Пойлін, який родом з України.

В одного із пацієнтів, якого спільно прооперували онкологи, діагностували метастатичний колоректальний рак з ураженням печінки. Під час втручання спеціалісти видалили пацієнту метастатичні вогнища.