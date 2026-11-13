В Україні вже доступні вакцини проти грипу французького виробництва

Перші 266 тисяч доз вакцини проти грипу французького виробництва пройшли державний контроль якості. Укрфармагентство видало позитивний висновок про відповідність якості вакцини вимогам державних і міжнародних стандартів. Вакцина вже надходить до медзакладів та аптечної мережі, повідомило 13 листопада МОЗ України.

На лабораторному контролі також перебуває вакцина від грипу виробництва Кореї. Після отримання держвисновку на український ринок надійде 140 тисяч доз цієї вакцини.

Грипом часто називають гостру респіраторну вірусну інфекцію, хоча різниця між ними суттєва як за динамікою розвитку хвороби, так і за її ускладненнями. Грип починається раптово – з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми (кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі) додаються згодом. Традиційно зростання захворюваності на грип та ГРВІ спостерігається у листопаді-грудні.

«За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: захворювання серця, легенів, нирок тощо. Найефективніша профілактика грипу – це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою (однак не входить до переліку безоплатних вакцин). Вакцинуватися від грипу можна упродовж усього епідсезону», – кажуть у МОЗ.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Цього року виробники повідомляли про глобальну затримку виробництва вакцин проти грипу через перехід із 4-валентної на 3-валентну вакцину, відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ щодо складу вакцини проти грипу на сезон 2026-27. Склад вакцин переглядають щороку для захисту від актуальних штамів вірусів грипу.

Як повідомляли у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, цього епідсезону циркулюватимуть віруси грипу типу А (H1N1 і H3N2) та грип B (лінія Victoria). Саме ці типи вірусів враховані у рекомендаціях ВООЗ щодо складу вакцин на поточний епідемічний сезон.