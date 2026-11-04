На Львівщині зафіксували перший випадок грипу цього епідсезону
Це третій лабораторно підтверджений випадок вірусу грипу в Україні від початку епідсезону
Минулого тижня за результатами лабораторних досліджень підтверджено випадок грипу у Львівській області. Це перший випадок грипу на Львівщині і третій лабораторно визначений вірус грипу в Україні від початку епідсезону. Два попередні були виявлені в Харківській і Рівненській областях. В усіх випадках ідентифіковано вірус грипу типу A, повідомило 4 листопада МОЗ України.
Лікарка-епідеміологиня Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Діана Цепак уточнила ZAXID.NET, що вірус грипу виявили у 72-річної мешканки Львівського району. Жінка звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на високу температуру, лихоманку, озноб, біль у м’язах, головний біль. Хвора має супутні захворювання. Лабораторно у неї було підтверджено вірус грипу типу А. Пацієнтка лікувалася амбулаторно.
Минулого тижня і на Львівщині, і в Україні загалом було зафіксовано зниження захворюваності на ГРВІ, але зростання кількості хворих ще попереду. Аби знизити ризик інфікування респіраторними інфекціями під час сезону захворюваності, МОЗ радить дотримуватися простих правил і навчити користуватися ними дітей:
- регулярно мийте руки з милом щонайменше 30 секунд;
- провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання;
- прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю й чхання;
- тримайте дистанцію під час спілкування з людьми — навіть пів метра вже зменшує ризик передавання вірусів;
- залишайтеся вдома, якщо захворіли, або використовуйте маску, якщо вам потрібно контактувати з іншими.