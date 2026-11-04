Грип типу А вже в Україні

Минулого тижня за результатами лабораторних досліджень підтверджено випадок грипу у Львівській області. Це перший випадок грипу на Львівщині і третій лабораторно визначений вірус грипу в Україні від початку епідсезону. Два попередні були виявлені в Харківській і Рівненській областях. В усіх випадках ідентифіковано вірус грипу типу A, повідомило 4 листопада МОЗ України.

Лікарка-епідеміологиня Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Діана Цепак уточнила ZAXID.NET, що вірус грипу виявили у 72-річної мешканки Львівського району. Жінка звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на високу температуру, лихоманку, озноб, біль у м’язах, головний біль. Хвора має супутні захворювання. Лабораторно у неї було підтверджено вірус грипу типу А. Пацієнтка лікувалася амбулаторно.

Минулого тижня і на Львівщині, і в Україні загалом було зафіксовано зниження захворюваності на ГРВІ, але зростання кількості хворих ще попереду. Аби знизити ризик інфікування респіраторними інфекціями під час сезону захворюваності, МОЗ радить дотримуватися простих правил і навчити користуватися ними дітей: