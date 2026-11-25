Лікарня і центр сімейної медицини з Торецька переїхали до Трускавця

У Трускавці на Львівщині розпочали діяльність два комунальні медичні заклади з міста Торецьк Донецької області, яке окуповане росіянами. Це центральна міська лікарня Торецька та Центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) цього ж міста. Про це у середу, 25 листопада, повідомила Трускавецька міськрада.

«На жаль, Торецьк зараз перебуває під окупацією росіян, тож надавати медичні послуги своїм мешканцям торецькі медики можуть тільки поза межами цієї території. Після довгих роздумів та розрахунків вибір випав на Трускавець – тилове місто на заході України, де кількість ВПО на кількість місцевого населення є найвищою в нашій державі», – йдеться в повідомленні Трускавецької міськради.

У церемонії відкриття двох медичних закладів Торецька взяли участь представники Донеччини та Львівщини.

Донецьку область представляли голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, міський голова Торецька Василь Чинчик, директор КНП «Центральна міська лікарня міста Торецька» Ігор Боштан, директорка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Торецька» Анна Рябова, працівники двох комунальних медичних установ Торецька.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Віримо, що з плином часу Україні переможе, і торецькі медичні установи зможуть повернутися до рідного краю та надавати послуги мешканцям Торецька на Донеччині під мирним українським небом. А тим часом надіємося на позитивну та взаємовигідну співпрацю між нашими медичними установами та фахівцями», – зазначив голова Трускавецької громади Андрій Кульчинський.