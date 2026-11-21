Після народження обом сестричкам знадобилася інтенсивна терапія

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили близнючок Розалію та Софію, які народилися на 34-му тижні вагітності. Дівчатка розвивалися в одному навколоплідному міхурі та мали спільну плаценту. Такий тип двійні трапляється приблизно в одному відсотку вагітностей близнюками та потребує особливо ретельного медичного нагляду через високий ризик ускладнень. Про це у суботу, 21 листопада, повідомили у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Як повідомили у перинатальному центрі, для 32-річної мами це була перша й довгоочікувана вагітність. Розалія народилася з вагою 1900 г, а Софія — 2200 г. Через передчасне народження обидві дівчинки потребували респіраторної підтримки.

У Розалії, окрім проблем із диханням, виявили відкриту артеріальну протоку та некротизуючий ентероколіт — захворювання кишківника. Артеріальну протоку вдалося закрити медикаментозно. Софія також перебувала під постійним наглядом лікарів.

До лікування немовлят залучили дитячих кардіолога, хірурга, невролога та офтальмолога. На 16 добу життя стан сестричок стабілізувався, тож їх перевели з відділення інтенсивної терапії до відділення постінтенсивного догляду за новонародженими та недоношеними дітьми.

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Загалом дівчатка провели в лікарні 31 день. За цей час Розалія набрала вагу до 2200 г, а Софія – до 2450 г. Після цього сестричок виписали додому разом.