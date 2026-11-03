Жінки під час лікування чи після пологів зможуть приділити час собі, не виходячи з медзакладу

У Львівському перинатальному центрі відкрили перший в Україні салон краси для жінок, які готуються стати мамами, відновлюються після пологів або перебувають на стаціонарному лікуванні. Скористатися послугами також можуть працівниці медзакладу. Проєкт реалізували за благодійної ініціативи української компанії Miss Princess, повідомили у відділі комунікації Miss Princess.

Вагітність, пологи та перші дні материнства – особливий період у житті кожної жінки. У цей час увага здебільшого зосереджена на здоров’ї майбутньої мами та малюка. Однак не менш важливо, щоб жінка мала можливість приділити час і собі, відчути турботу та зберегти впевненість у власній красі. Саме тому у Львівському перинатальному центрі відкрили салон краси Miss Princess.

«Салон створений насамперед для пацієнток, які перебувають на стаціонарному лікуванні, готуються до пологів або відновлюються після народження дитини. Тривале перебування в медичному закладі часто обмежує можливість жінок задовольняти навіть звичні щоденні потреби в догляді за собою. Тепер для цього не потрібно залишати територію перинатального центру», – кажуть ініціатори проєкту.

Окрема увага приділяється мамам, які готуються до виписки з новонародженими малюками. Завдяки новому салону жінки матимуть можливість зробити зачіску та макіяж безпосередньо перед випискою, не залишаючи медичного закладу. Для багатьох жінок це можливість повернути відчуття звичного життя, відпочити від щоденних турбот та присвятити кілька хвилин виключно собі.

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Окрім салону краси, у перинатальному центрі 2 листопада відкрили також безбар’єрний пологовий зал, облаштований з урахуванням потреб жінок з інвалідністю.