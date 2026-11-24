Комунальну аптеку в Яворові ліквідували

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 24 листопада, ухвалила рішення про припинення комунального підприємства «Центральна районна аптека №66» у Яворові. За проголосували 43 депутати.

Своїм рішенням депутати ліквідували «Центральну районну аптеку №66», що на вул. Лесі Українки у Яворові у зв’язку з економічною недоцільністю.

У пояснювальній записці зазначається, що функціонування комунальної аптеки є неможливим «в умовах жорсткої конкуренції з боку приватних аптечних мереж».

Нагадаємо, у жовтні цього року Львівська облрада ухвалила рішення про реорганізацію комунального підприємства «Обласний аптечний склад». Також ліквідувала комунальну аптеку на вул. Городоцькій, 215 у Львові.

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