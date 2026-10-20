Раніше офіс «Обласного аптечного складу» розташовувався на вул. Городоцькій, 2 в центрі Львова

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 20 жовтня, ухвалила рішення про реорганізацію комунального підприємства «Обласний аптечний склад». Також ліквідувала комунальну аптеку на вул. Городоцькій, 215.

Відповідно до рішення, «Обласний аптечний склад», що зареєстроване на вул. Городоцькій, 2, перестав існувати як окрема юридична структура. Його приєднали до «Міжлікарняної аптеки №266», що на вул. Хуторівка, 24.

У пояснювальній записці зазначається, що рішення про припинення «Обласного аптечного складу» ухвалене у зв’язку з відсутністю приміщення для здійснення його статутної діяльності.

Окрім того, депутати ліквідували комунальне підприємство «Міжлікарняна аптека №289», що на вул. Городоцькій, 215. Причиною ліквідації комунальної аптеки назвали те, що аптека не витримує конкуренції на ринку та є збитковою.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, у 2021 році управління майном спільної власності Львівської облради продало колишні аптечні склади на вул. П'ясецького, 9 у Львові, які близько півтора року тому депутати попереднього скликання хотіли списати. Будівлі, загальною площею понад 5 тис. м2, за 30 млн грн купила фірма «Гал-Поліграф», співвласницею якої є Іванна Білак – донька самбірського бізнесмена Івана Білака.