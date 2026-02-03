Аптеки ліквідували через їхню збитковість

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 3 лютого, ухвалила рішення про припинення діяльності трьох комунальних аптек – у Жидачеві, Сокалі та Бориславі. Офіційною причиною такого рішення є збитковість.

Своїми рішеннями депутати ліквідували три комунальні підприємства – центральну районну аптеку №153 в Жидачеві (пл. Свободи, 5) міжлікарняну аптеку №287 у Сокалі (вул. Ярослава Мудрого, 26) та аптеку №126 у Бориславі (вул. Володимира Великого, 17).

Приміщення аптеки на пл. Свободи в Жидачеві (фото Google Maps)

Аптека розташована в будівлі районної поліклініки в Сокалі (фото Google Maps)

Приміщення комунальної аптеки в Бориславі на вул. Володимира Великого (фото Google Maps)

Як зазначається у пояснювальних записках, протягом останніх звітних періодів комунальні аптеки не виконують фінансові показники та не витримують конкуренції на ринку, що призвело до їхньої збитковості.

Раніше Львівська облрада продала приміщення комунальних аптек в центрі Кам’янки-Бузької та в Буську.