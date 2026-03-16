Українські виробники постачатимуть яблука до Індії

Україна може налагодити експорт яблук до Індії. Після успішної пробної поставки українські виробники яблук отримали можливість укладати контракти та вести регулярні поставки. У перспективі садівники зможуть отримувати близько 500 млн грн щороку, експортуючи 500 контейнерів, про це повідомив голова «Укрсадвинпрому» Володимир Печко, передає Delo.ua.

За словами очільника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Сергія Ткачука, пробна партія українських яблук підтвердила відповідність вимогам ринку Індії.

«Українські виробники яблук уже можуть укладати контракти та розпочинати повноцінну торгівлю», – додав він.

Водночас говорячи про виклики для експорту Ткачук називає питання логістики, адже транспортування до Індії займає значно більше часу, ніж до традиційних ринків збуту.

Фахівці також зауважили, що Україна має значний потенціал для експорту яблук до Індії, та наразі обмежена обсягами експортно орієнтованої продукції. Україна має близько тисячі контейнерів експортно орієнтованих яблук, але цей обсяг розподіляють між різними ринками, зокрема країнами Близького Сходу та Європи.

«Ми могли б поставляти в Індію близько 500 контейнерів яблук щороку. Це загальний обʼєм на близько півмільярда гривень», – сказав Печко. За його словами, повноцінний експорт яблук українські виробники можуть розпочати до Індії вже наступного року.

Щоправда, за словами очільника «Укрсадвинпрому», садівники наразі зацікавлені у внутрішньому ринку, де ціни вищі, ніж на зовнішніх ринках.

До слова, український експорт яблук у 2024–2025 роках сягнув 16,8 тис. тонн продукції на 10,1 млн доларів. У вазі це на 64% менше, ніж у сезоні 2023–2024 років, коли експорт становив 47 тис. тонн яблук.

Щороку Індія імпортує близько 500 – 560 тис. тонн яблук на понад 400 млн доларів, основними постачальниками є Іран, Туреччина, Афганістан та США.

Як писав ZAXID.NET, у 2025 році Україна вперше в історії стала світовим лідером експорту замороженої малини, обігнавши Польщу та багаторічного лідера цього сегменту – Сербію.