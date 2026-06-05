У Тернополі стартували випробування перших тролейбусів «Електрон»

Пʼять низькопідлогових тролейбусів «Електрон», вироблених у Львові, вийшли на випробувальні маршрути в Тернополі. Це перша партія з великого контракту на 44 тролейбуси, укладеного між львівським концерном та тернопільською мерією. Про це повідомив народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

«Перша поставка за одним з найбільших контрактів у новітній історії українського машинобудування – 44 низькопідлогові тролейбуси львівського заводу “Електрон” на замовлення міськради Тернополя», – зазначив політик.

Новий транспорт обладнаний кондиціонерами, системою опалення, відеоспостереженням, інформаційними табло, функцією автоматичного оголошення зупинок і USB-роз’ємами для мобільних пристроїв.

У салонах облаштовані спеціальні місця та відкидний трап для маломобільних пасажирів, а елементи інтер’єру, включаючи оббивку сидінь, виготовлені з негорючих матеріалів. Каркас кузова виконаний з нержавіючої сталі. Конструкція транспорту має функцію нахилу кузова для спрощення посадки пасажирів.

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За словами Дмитра Кисилевського, керівництво громади Тернополя зробило свідомий вибір на користь українського виробника. «Рівень локалізації у тролейбусах «Електрону» – 50%. У виробництві кожного тролейбусу задіяні понад 170 промислових підприємств по всій Україні. Це податки для громад і держави у найскладніші часи», – наголосив він.

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Як зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, нові тролейбуси завдовжки 12 метрів та оформлені у фірмову міську ліврею. Цього року на вулицях міста з’явиться загалом 17 нових машин. Ще 27 – приїдуть наступного року.

У 2025 році у Львові девелопер РІЕЛ ввів в експлуатацію 1 069 помешкань та продовжує реалізацію нових проєктів. РІЕЛ зберігає стабільний темп будівництва й розширює портфель у місті. Це посилює системну присутність на львівському ринку житла.

Закупівля тролейбусів концерну «Електрон» відбулася у межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Банк надав місту кредит у 10 млн євро та інвестиційний грант на 4 млн євро від уряду Канади в межах Партнерства ЄБРР з питань клімату, зазначив Надал. Також позику в 5,5 млн євро надав Європейський інвестиційний банк.