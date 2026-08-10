Працівники ВНР страйкують у порту Хедленд

У найбільшому у світі центрі експорту залізної руди – австралійському порту Хедленд – близько 150 працівників гірничодобувної компанії BHP долучилися до дводенного страйку. Це перша масштабна акція протесту на підприємствах компанії за останні 25 років, повідомляє Reuters.

Страйк організували три профспілки, які входять до об’єднання Combined BHP Ports Unions. Вони представляють частину з понад 800 працівників BHP у порту Хедленд. Акція тривала два дні: у суботу робітники на 24 години зупинили завантаження суден, а в неділю провели ще один добовий страйк.

BHP щодня відвантажує через порт Хедленд залізну руду приблизно на 80 млн доларів. У компанії заявили, що попри протест завантаження суден у неділю не припинялося.

Працівники мали б повернутися на робочі місця вранці 10 серпня. Наразі тривають переговори представників компнаії з працівниками. Наступний раунд переговорів запланований на 18 серпня. Сторони будуть намагатися домовитися про нову колективну угоду, яка діятиме чотири роки.

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Це перший страйк такого масштабу на підприємствах BHP у порту Хедленд із 2000 року. Профспілки розпочали протест, хоча незадовго до цього сторони повідомляли про певний прогрес у переговорах.

За даними видання, страйк не вплине на роботу інших гірничодобувних компаній, зокрема Fortescue та Hancock Prospecting, які також користуються портом Хедленд.

Довідково. Порт Хедленд є ключовим транспортним вузлом для австралійської залізорудної галузі. За рік, що завершився у червні, через нього пройшло близько 75% експорту залізної руди з регіону Пілбара у Західній Австралії.

Чим важлива залізна руда і які можуть бути наслідки страйку

Залізна руда є основною сировиною для виробництва сталі, яку використовують у будівництві, машинобудуванні, автомобільній промисловості та виготовленні обладнання. BHP постачає австралійську руду переважно металургійним підприємствам Китаю, Японії та Південної Кореї.

Якщо страйк затягнеться і призведе до зупинки відвантажень, компанія може не виконати частину поставок, а азійські металургійні заводи – зіткнутися із затримками сировини. Тривалі перебої в одному з найбільших залізорудних портів світу також можуть спричинити зростання цін на руду та, відповідно, збільшити собівартість сталі. Це може позначитися на цінах у будівництві й промисловості.

Водночас нинішній дводенний страйк навряд чи матиме помітний вплив на світовий ринок. У BHP запевнили, що завантаження суден продовжується. Серйозні наслідки можливі лише в разі тривалої зупинки роботи порту або розширення протесту.