Через російські удари зупинили частину об’єктів «Укрнафти»

Російські війська у ніч проти 7 серпня атакували сім об’єктів «Укрнафти», які забезпечують видобуток нафти й газу на сході України. Частину з них довелося зупинити, через що компанія втратила значні обсяги видобутку. Про це повідомила пресслужба групи «Нафтогаз».

Унаслідок ударів зруйновано обладнання, необхідне для роботи підприємств. Працівники не постраждали.

У «Нафтогазі» назвали цю атаку наймасованішим обстрілом об’єктів «Укрнафти» за останній час. За словами виконувача обов’язків голови правління компанії Сергія Федоренка, Росія намагається завдати максимальної шкоди українському нафтогазовому сектору напередодні опалювального сезону.

«Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими», – заявив Сергій Федоренко.

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Крім того, протягом минулої доби російські війська атакували чотири автозаправні комплекси «Укрнафти» у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Серед працівників і клієнтів постраждалих немає.

«Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія та власник найбільшої мережі АЗС в Україні. Компанія має понад 80 дозволів на видобуток нафти й газу. Контрольний пакет акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».