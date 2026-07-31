Серед продукції компанії – БпЛА AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet та RQ 100 Scout

Російський ракетний удар знищив київський завод з виробництва дронів, який належав американській корпорації Terminal Autonomy. Про це 30 липня повідомила британська газета The Guardian з посиланням на неназваних співрозмовників.

Згідно з даними держреєстрів, компанію Terminal Autonomy зареєстрували в штаті Делавер у 2023 році. На вебсайті компанії вказано: «Ми застосовуємо керовані штучним інтелектом безпілотні літальні апарати-камікадзе та високоточні боєприпаси, які вже активно використовуються проти об’єктів противника на лінії фронту».

Terminal Autonomy виробляє високоточні дрони для «глибоких ударів» із системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронного придушення. Серед продукції компанії – БпЛА AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet та RQ 100 Scout.

The Guardian додає, що це, ймовірно, перший випадок з початку повномасштабного вторгнення, коли РФ атакувала американську оборонну компанію в Україні.

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За словами джерела, обізнаного з ситуацією в компанії, під час атаки ніхто не загинув.

Ні Terminal Autonomy, ні Міністерство оборони України не відповіли на запит журналістів The Guardian з цього приводу.