Росія завдала удару по складу видавництва «Книголав»

У ніч на неділю, 19 липня, внаслідок російської атаки було повністю знищено склад видавництва «Книголав». Про це повідомили у пресслужбі видавництва.

Там зазначили, що внаслідок удару ніхто з працівників не постраждав. Водночас вогонь знищив майже 250 тис. книжок. У видавництві наголосили, що це результат багаторічної праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка працює над створенням українських книжок.

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«Росія вкотре доводить, що веде війну не лише проти людей, а й проти української культури, освіти та нашого майбутнього», – заявили у «Книголаві».

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У видавництві також попередили, що через втрату складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 19 липня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Обстріл став одним з наймасованіших ракетних ударів по Києву з початку повномасштабного вторгнення.