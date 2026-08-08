Акторка грає єдину жінку-воїна у козацькому таборі

Українська акторка Оксана Черкашина приєдналася до акторського складу третього сезону польського сатиричного серіалу «1670», прем'єра якого відбулася на Netflix 5 серпня. Про це вона розповіла «Суспільне Культура».

За словами Черкашиної, вона була прихильницею серіалу ще після виходу перших двох сезонів. Дізнавшись від колеги, що Netflix шукає українську акторку на роль Козачки, вона самостійно знайшла контакти кастинг-директорки та домоглася можливості пройти самопроби.

Попри те, що в умовах кастингу було зазначено, що потрібна акторка з довгим натуральним волоссям, Оксана записала проби зі своїм коротким каре. Це не завадило їй отримати роль – для зйомок героїні виготовили довгу косу.

У серіалі Черкашина зіграла Козачку – єдину жінку-воїнку в козацькому таборі. Як пояснила акторка, це свідомий авторський прийом, адже «1670» іронізує над історичними умовностями та сучасними уявленнями про гендерні ролі.

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Акторка також розповіла, що перед зйомками проходила тренування з фехтування, примірки костюмів і працювала з інтимними координаторами. Деякі сцени, зокрема окремі епізоди з її участю, не увійшли до фінального монтажу, однак Черкашина зазначила, що для неї головне було стати частиною проєкту.

Вона також позитивно оцінила ідею серіалу, наголосивши, що автори через сатиру допомагають глядачам критично подивитися на власні стереотипи та історичні міфи. На її думку, такий підхід особливо важливий у час, коли польсько-українські відносини переживають непростий період.

«1670» – польський сатиричний серіал у жанрі мок'юментарі про шляхтича Яна Павла Адамчевського та його родину. Перший сезон вийшов наприкінці 2023 року, другий – у 2025 році. Серіал неодноразово потрапляв до рейтингу найпопулярніших проєктів Netflix в Україні.